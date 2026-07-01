롯데칠성음료, '핫식스' 패키지 디자인 전면 리뉴얼

AI 핵심 요약beta
- 롯데칠성음료가 1일 에너지음료 핫식스 패키지 디자인을 3년만에 전면 리뉴얼했다고 밝혔다
- 새 디자인은 불사조 날개 곡선 그래픽과 블루 컬러로 에너지·도전 정체성을 강화했다
- 6월 29일부터 7월 28일 옥외광고와 칠성몰 경품 이벤트로 마케팅을 확대할 계획이라고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데칠성음료가 에너지음료 브랜드 '핫식스'의 패키지 디자인을 3년 만에 전면 개편하고 브랜드 캠페인과 소비자 이벤트를 통해 마케팅 강화에 나선다.
1일 롯데칠성음료는 국내 대표 에너지음료 브랜드 '핫식스'의 패키지 디자인을 전면 리뉴얼했다고 밝혔다.
이번 리뉴얼은 2023년 이후 3년 만에 진행된 것으로, 브랜드 고유의 정체성을 강화하고 강렬한 에너지와 도전 정신을 보다 직관적으로 전달하는 데 초점을 맞췄다.
새 디자인은 기존 불사조 이미지를 날아오르는 불사조의 날개를 형상화한 곡선 그래픽으로 재해석했으며, 가장 뜨겁게 타오르는 불꽃을 상징하는 블루 컬러를 전면에 적용했다. 제품명을 패키지 중앙에 배치해 시인성을 높이고 에너지 브랜드로서의 존재감도 강화했다.
롯데칠성음료는 디자인 리뉴얼에 맞춰 '가장 뜨거운 불꽃을 켜라'를 슬로건으로 한 브랜드 캠페인도 진행한다. 지난 6월 29일부터 오는 7월 28일까지 약 한 달간 서울 성수와 강남 등 주요 지역에서 옥외광고를 운영하며 소비자 접점을 확대할 계획이다.
같은 기간 온라인 직영몰 '칠성몰'에서는 리뉴얼 기념 스크래치 경품 이벤트도 마련했다. 참여 고객에게는 모바일 기프티콘 또는 칠성몰에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 제공한다.
리뉴얼된 핫식스 제품은 칠성몰을 비롯한 온라인 쇼핑몰과 전국 대형마트, 편의점 등에서 판매된다.
롯데칠성음료 관계자는 "이번 리뉴얼은 핫식스만의 고유한 정체성을 유지하면서도 트렌디하고 강렬한 이미지를 전달하기 위해 기획했다"며 "앞으로도 다양한 마케팅 활동을 통해 차별화된 브랜드 경험을 제공하고 국내 대표 에너지음료 브랜드로서의 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com