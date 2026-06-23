칠성사이다·펩시·밀키스 가격 오른다…롯데칠성, 26일부터 출고가 인상

AI 핵심 요약beta
- 롯데칠성음료가 23일 칠성사이다 등 44개 품목 출고가를 26일부터 평균 5.3% 인상한다고 밝혔다.
- 제품별로 칠성사이다 4.3%, 밀키스·칸타타·핫식스·펩시·마운틴듀·게토레이 등은 4~6.3% 오른다.
- 알루미늄·나프타 가격과 환율·물류비 상승으로 생산원가 부담이 커져 인상했으며, 판촉과 비용 개선을 병행한다.
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포장재·원액·물류비 부담에 2년 만의 가격 조정
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 칠성사이다와 펩시콜라, 밀키스, 칸타타, 핫식스, 마운틴듀, 게토레이 등 소비자에게 익숙한 롯데칠성음료 주요 제품의 출고가가 이달 말부터 오른다.
23일 롯데칠성음료는 오는 26일부터 칠성사이다 등 12개 음료 브랜드, 총 44개 품목의 출고가를 평균 5.3% 인상한다고 밝혔다. 2024년 6월 1일 이후 2년 만의 가격 조정이다. 다만 최종 소비자 가격 인상 시기와 인상률은 편의점, 대형마트, 온라인몰 등 판매 채널별로 달라질 수 있다.
제품별로는 칠성사이다 출고가가 약 4.3% 오른다. 유성탄산음료 밀키스는 약 6%, 커피음료 칸타타는 약 5.7%, 에너지음료 핫식스는 약 4% 인상된다. 미국 펩시코로부터 원액을 들여와 생산·판매하는 펩시콜라는 약 5%, 마운틴듀는 약 6.1%, 스포츠음료 게토레이는 약 6.3% 오른다.
롯데칠성음료는 포장재 가격 급등이 이번 가격 조정의 주요 배경이라고 설명했다. 음료 산업은 포장재가 전체 원재료비의 약 50%를 차지하는데, 알루미늄 시세는 2025년 5월 톤당 2440달러 선에서 2026년 5월 3670달러 선으로 50% 올랐다. 플라스틱 주요 원료인 나프타 시세도 같은 기간 톤당 568.6달러에서 957.7달러로 68% 상승했다.
환율 상승에 따른 펩시 원액 수입 비용 증가와 유가 상승에 따른 물류비 부담도 가격 인상 요인으로 작용했다. 롯데칠성음료는 그동안 비용 절감 활동을 통해 인상 요인을 내부적으로 흡수해왔지만, 생산원가 부담이 커져 더 이상 감내하기 어려운 상황에 이르렀다고 밝혔다. 회사는 이번 가격 조정과 함께 소매 채널 판매 촉진 행사를 강화하고 비용 개선 활동을 이어가겠다고 설명했다.
mkyo@newspim.com