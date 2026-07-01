CJ제일제당, 사업구조 3개 부문으로 전면 재편…미래 성장 가속화

식품·바이오 이원화 체계 종료…라이프스타일식품·기술소재·핵심소재 체제로 개편

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 미래 성장동력 확보를 위해 기존 식품·바이오 중심의 사업구조를 3개 사업부문 체제로 전면 개편한다. 성장성과 수익성이 낮은 사업은 정리하고, 글로벌 K-푸드와 고부가 소재 사업을 중심으로 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

CJ제일제당은 1일 급변하는 경영환경과 미래 불확실성에 선제적으로 대응하기 위해 사업부문 리밸런싱을 단행한다고 밝혔다. 기존 '식품'과 '바이오'로 운영하던 사업구조를 ▲라이프스타일식품 ▲기술소재 ▲핵심소재 등 3개 부문으로 재편하고, 성장성과 수익성이 낮은 한계사업은 정리하기로 했다.

[이미지= CJ제일제당]

라이프스타일식품사업부문은 '글로벌 K-푸드 센터(Global K-Food Center)' 역할을 맡는다. 만두와 치킨, 가공밥(P-Rice), 소스, 김치 등 '비비고' 브랜드를 중심으로 한 글로벌전략제품(GSP)을 앞세워 한국 식문화와 라이프스타일을 세계 시장에 확산하는 데 주력할 계획이다.

기술소재사업부문은 연구개발(R&D)과 기술 경쟁력을 기반으로 신시장을 개척하는 조직으로 운영된다. 핵산과 천연조미소재 '테이스트앤리치(TnR)', 친환경 플라스틱 소재인 PHA 등을 중심으로 고객 맞춤형 솔루션 사업을 확대해 고부가가치를 창출한다는 전략이다.

핵심소재사업부문은 사료용 아미노산과 설탕, 밀가루, 식용유 등 일반 소재, 올리고당과 프리믹스 등 가공소재, 알룰로스 등 신소재 사업 간 시너지를 통해 수익성을 높이는 역할을 담당한다. 회사는 신규 사업모델을 발굴해 지속 가능한 수익구조를 구축한다는 방침이다.

조직 개편과 함께 각 사업부문 대표도 새롭게 배치했다. 라이프스타일식품사업부문은 지난해부터 식품사업부문을 이끌어온 그레고리 옙 대표가 맡는다. 기술소재사업부문은 윤석환 CJ제일제당 대표이사가 겸임하며, 핵심소재사업부문은 김찬호 전략지원부문 대표가 겸임한다.

윤석환 대표는 "각 사업의 본질과 목적에 맞춘 전략으로 실행력을 높여 미래 성장 기회를 확보하기 위한 개편"이라며 "사업구조를 더욱 강화해 경쟁력을 극대화하고 글로벌 라이프스타일 리딩 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

CJ제일제당 관계자는 "이번 구조 재편은 사업의 본질에 집중해 부문별 경쟁력을 세계 최고 수준으로 끌어올리기 위한 변화"라며 "자원과 역량을 전략적으로 재배치해 시장 변화에 기민하게 대응하고 미래 성장을 주도하겠다"고 밝혔다.

mkyo@newspim.com