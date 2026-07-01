김성제, 제12대 의왕시장 취임..."철도망·첨단산업 완성해 2030 명품도시 결실 맺을 것"

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인동선·월판선·GTX-C 적기 개통 및 '위례~과천선 의왕 연장' 총력

임기 내 일자리 3만 개 창출·'24시간 달빛어린이병원' 전격 도입

공약이행 '5년 연속 SA등급'...대규모 신도시 개발 등 의왕의 품격 한 단계 도약

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 민선 5·6·8기를 거치며 경기 의왕시의 지도를 바꾼 김성제 의왕시장이 1일 제12대 의왕시장으로 공식 취임하며 민선 9기 '명품도시 의왕'의 최종 완성작을 그리기 위한 위대한 여정에 돌입했다.

김성제 의왕시장이 1일 제12대 의왕시장으로 공식 취임. [사진=의왕시]

김 시장은 이날 오전 10시 취임식을 갖고 "민선 5·6기가 미래를 설계한 시간이었고 민선 8기가 비전을 현실로 만든 시간이었다면 민선 9기는 그동안의 노력이 결실을 맺어 전국에서 가장 살기 좋은 도시를 완성하는 마지막 퍼즐이 될 것"이라며 16만 의왕시민을 향한 강한 포부와 약속을 전했다.

이번 취임사는 그간의 화려한 행정 성과를 바탕으로 시민의 일상과 직결된 주거·교통·의료·교육의 확실한 변화를 담아내며 시민들의 기대감을 한층 고조시켰다.

김 시장이 가장 먼저 공들여 발표한 핵심 비전은 시민들의 오랜 염원인 '철도망 혁신'이다.

현재 추진 중인 ▲인덕원~동탄선▲월곶~판교선▲GTX-C 노선 의왕역의 적기 개통을 전폭 지원하는 한편 당면 과제인 '위례~과천선 의왕 연장안'을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영시키기 위해 시정 역량을 총동원하겠다고 밝혔다.

김성제 의왕시장이 1일 제12대 의왕시장으로 공식 취임. [사진=의왕시]

여기에 신분당선 의왕 연장과 월암역·왕곡역 신설 3기 신도시와 연계한 의왕역 환승센터 및 철도 데크화 개발을 더 해 명실상부한 수도권 교통 거점도시로 쐐기를 박겠다는 구상이다. 백운로 확장, 청계IC 연결도로 개설 등 고질적인 교통 정체를 해소할 선제적 도로망 확충안도 대거 포함됐다.

시민의 먹고사는 문제와 지역경제 활성화를 위한 청사진도 명확히 했다. 포일동과 부곡동에 첨단 산업단지를 새롭게 조성해 AI·의료·바이오 등 미래 산업 중심의 앵커 기업들을 대거 유치하겠다는 계획이다.

특히 임기 내 '새로운 일자리 3만 개 창출'을 공언하며 산업진흥원과 직업교육훈련센터를 통해 청년 취업과 기업 성장을 연결하는 선순환 경제 복합도시를 실현하겠다고 강조했다.

시민들이 가장 크게 체감할 수 있는 의료 안전망 확충안도 눈길을 사로잡았다. 지난 4월 기공식을 마친 250병상 규모의 '의왕종합병원' 건립을 신속하게 추진하는 동시에 어린 자녀를 둔 부모들의 밤길 발을 동동 구르게 했던 의료 공백을 메우기 위해 '24시간 달빛어린이병원'을 지정·운영하겠다고 약속했다.

김성제 의왕시장이 1일 제12대 의왕시장으로 공식 취임. [사진=의왕시]

또한 내손동·부곡동 보건지소 설립, 경로당 한방주치의 제도 어르신 및 장애인 일자리 확대 등 전 세대를 아우르는 밀착형 보건·복지 서비스를 예고했다.

교육과 미래 세대에 대한 과감한 투자도 이어간다. 의왕미래교육센터와 창의인재센터를 건립해 AI 시대를 선도하는 인재를 키워내고 출산장려금 확대 다함께돌봄센터 확충 초·중·고 입학축하금 지급을 통해 아이 키우는 부모들의 경제적 부담을 덜어줄 예정이다.

청년층의 정착을 위해서는 창업 공간인 '유니콘로드'를 활성화하고 구직 활동비 지원은 물론 신혼부부 주택임차보증금 대출이자 지원 등 든든한 주거 사다리를 마련해 젊은 층이 떠나지 않는 활기찬 도시를 만들겠다고 선언했다.

김성제 의왕시장이 1일 제12대 의왕시장으로 공식 취임. [사진=의왕시]

취임식에 참석한 지역 정치인들은 "김성제 시장의 민선 9기 취임사는 화려한 수식어 대신 '적기 개통', '3만 개 일자리', '1만 호 공급' 등 손에 잡히는 구체적인 지표들로 채워졌다. 이는 한국매니페스토 공약이행 평가 5년 연속 최우수(SA등급), 지역안전지수 3년 연속 최고 등급이라는 묵직한 행정 성과에서 비롯된 '뼈대 있는 자신감'의 방증이다"며 "그동안 의왕시의 기초 체력과 지도를 다지는 데 집중해 온 김 시장이 민선 9기라는 마지막 터닝포인트에서 교통, 자족, 복지라는 삼박자를 완전히 갖추게 될 '2030년 전국에서 가장 살기 좋은 명품도시 의왕'의 완성이 머지않아 보인다"고 평가했다.

1141world@newspim.com