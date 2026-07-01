비츠로시스, 30억원 CB 재매각 결정

AI 핵심 요약beta
- 비츠로시스는 1일 30억원 규모 자기 CB 재매각을 결정했다고 밝혔다.
- 회사는 운영자금 확보와 수주 이행력 강화, 자회사 확대 등 경영 효율성 제고에 조달 자금을 투입할 계획이다.
- 각자대표 체제 전환 후 철도·전력 인프라 및 자회사 전기계장 사업 연계를 통해 인프라 시장 확대와 실적 개선을 추진하고 있다.
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철도·전력 제어·스마트 인프라 중심 본업 확대 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 비츠로시스는 지난달 30일 공시를 통해 보유 중인 30억원 규모 자기 전환사채(CB)를 재매각하기로 결정했다고 1일 밝혔다.
이번 CB 재매각은 운영자금 확보와 수주 사업 이행력 강화를 위한 재무적 조치다. 회사는 조달 자금을 기존 주력 사업의 안정적 수행, 신규 수주 대응, 자회사 사업 확대 지원 등 경영 효율성 제고를 위한 재원으로 활용할 계획이다.
비츠로시스는 최근 이학영 각자대표 취임 이후 재무 안정성과 사업 실행력 강화를 추진하고 있다. 회사는 각자대표 체제를 통해 자동제어, 철도, 전력 인프라 사업의 수익성 관리와 신규 성장동력 확보를 병행한다는 방침이다.
비츠로시스는 지난해 연결 기준 매출 성장과 흑자전환을 기록했다. 올해 들어서는 철도 통합정보시스템, 승강장안전문(PSD), 전력 제어, 스마트 인프라 분야를 중심으로 사업을 확대하고 있다.
회사는 최근 국가철도공단과 대규모 승강장안전문 제조·설치 계약을 체결했다. 정전 등 비상 상황에서도 작동 가능한 스크린도어 비상 개폐장치 특허도 확보했다.
자회사 에이치엘비일렉은 전기계장 설계·시공 분야에서 민간 고객사 중심의 선별 수주와 대형 민간 건설사 연계 수주를 확대하고 있다. 비츠로시스는 자동제어·전력감시제어 사업과 자회사 전기계장 사업 간 연계를 통해 공공·민간 인프라 시장에서 사업 기회를 넓힐 계획이다.
비츠로시스 관계자는 "이번 자기 전환사채 재매각은 단기적인 자금 확보를 넘어 수주 사업을 안정적으로 수행하고 성장 재원을 마련하기 위한 조치"라며 "각자대표 체제 전환을 계기로 재무 안정성, 사업 실행력, 수익성 개선을 함께 추진하겠다"고 말했다.
이어 "기존 수주 사업의 차질 없는 이행과 자회사 성장 기반 강화를 통해 실적 개선 흐름을 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com