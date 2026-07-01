이기택, '봉주르빵집'으로 첫 예능 합격점…"차승원과 호흡, 배우 인생 터닝포인트"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이기택이 첫 예능 도전을 성공적으로 마무리하며 따뜻한 소감을 전했다.

지난 26일 공개된 쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집' 최종회에서 이기택은 능청스러운 입담과 한층 여유로워진 모습으로 마지막 영업을 이끌었다. 차승원의 장난을 자연스럽게 받아치며 현장 분위기를 띄웠고, 직접 '차식빵' 제작 과정에 참여하는 등 주방팀의 든든한 일원으로 존재감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 봉주르빵집 이기택. [사진=쿠팡플레이] 2026.07.01 moonddo00@newspim.com

특히 식빵 반죽을 살피며 "잘 부풀라고 눈치를 주고 있었다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈으며, 마지막 영업 이후 열린 마을 주민들과의 파티에서는 어르신의 노래를 듣고 눈물을 보였다가 "발을 찧어서 그렇다"는 재치 있는 농담으로 분위기를 반전시키며 훈훈함을 더했다.

프로그램 종영 후 공개된 일문일답에서 이기택은 "처음 도전하는 예능이라 긴장도 되고 떨리기도 했지만 설레는 마음도 컸다"며 "예능이라는 낯선 환경보다 처음 만들어보는 디저트를 잘 완성할 수 있을지, 또 차승원 선배님과 함께 만든 디저트가 어르신들의 입맛에 맞을지가 더 큰 걱정이었다"고 돌아봤다.

이어 함께한 선배 배우들에게도 감사한 마음을 전했다. 그는 "드라마 현장에서도 쉽게 만나 뵙기 어려운 선배님들과 한 프로그램에서 함께할 수 있다는 것만으로도 영광이었다"며 "먼저 농담도 건네주시고 한 식구처럼 편하게 이끌어주신 덕분에 편안한 분위기에서 촬영할 수 있었다"고 말했다.

특히 차승원과의 호흡은 배우 인생의 전환점으로 꼽았다. 이기택은 "'삼시세끼', '스페인 하숙'을 보며 언젠가 곁에서 보조 역할이라도 해보고 싶다고 생각했는데 실제로 그 기회를 얻게 됐다"며 "빵집 영업이 끝난 뒤 숙소에서 연기에 대한 이야기를 나누며 많은 것을 배울 수 있었다. 저에게는 배우로서 또 하나의 터닝포인트가 될 만큼 소중하고 값진 경험이었다"고 밝혔다.

가장 애착이 가는 디저트로는 손이 많이 가는 '봉주르 청보리 밭 타르트'를 꼽았으며, 가장 기억에 남는 순간으로는 마지막 영업일을 선택했다. 그는 "마을 어르신들과 함께 빵을 나눠 먹으며 같은 행복을 느낄 수 있었던 시간이 무엇보다 좋았다"고 말했다.

또한 다시 출연할 기회가 생긴다면 "주방팀에서 더 잘해보고 싶다"며 "차승원 선배님을 더 잘 보조하고, 제가 만든 음식을 어르신들께서 맛있게 드시는 모습을 다시 보고 싶다"고 바람을 전했다.

끝으로 이기택은 "'봉주르빵집'을 통해 서로 간의 공감이 무엇보다 중요하다는 것을 배웠다"며 "촬영하는 동안 많은 분들께 작은 행복을 전해드리고 싶었는데 그 마음이 시청자들에게 잘 전달됐으면 좋겠다. 앞으로도 더 좋은 모습으로 따뜻한 에너지를 전해드리겠다"고 감사 인사를 남겼다.

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