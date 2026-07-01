경찰, '김예지 의원 장애 비하' 국민의힘 대변인·유튜버 불구속 송치

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정보통신망법상명예훼손, 모욕, 장애인차별금지법위반 혐의

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 국민의힘 김예지 국회의원 장애를 비하하는 취지 발언을 한 혐의를 받는 박민영 국민의힘 미디어대변인과 유튜버 감동란(본명 김소은)이 검찰에 넘겨졌다.

1일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 지난달 29일 박 대변인과 김씨를 정보통신망법상명예훼손, 모욕, 장애인차별금지법위반 혐의로 서울남부지검에 불구속 송치했다.

경찰 로고. [사진=뉴스핌DB]

박 대변인과 김씨는 지난해 11월 12일 김씨 유튜브 방송에서 김 의원의 시각장애를 비하한 혐의를 받는다. 당시 방송에서 두 사람은 김 의원에 대해 "장애인을 너무 할당에서 문제라고 본다. 적당히 해야 한다", "김예지 같은 사람은 눈 불편한 것 말고는 기득권" 등 발언을 주고받았다.

방송 이후 김 의원은 박 대변인을 명예훼손 등 혐의로 고소했다. 이와 별도로 제3자가 두 사람을 장애인차별금지법 위반과 모욕 혐의로 고발했다.

당시 논란이 확산하자 박 대변인은 소셜네트워크서비스(SNS)에 "장애인 할당 자체를 반대한 것이 아니라 특정 집단이 과도하게 대표되거나 특혜를 받아서는 안 된다는 취지였다"고 해명했다.

jason14@newspim.com