'민선 3선' 조규일 진주시장 취임…"민선 9기 시정 책임 있게 이끌겠다"

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간소한 취임식과 시정계획 발표

미래산업 육성과 관광 활성화

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시 최초 민선 3선 시장으로 재선출된 조규일 시장이 1일 취임식을 열고 민선 9기 시정 공식 출발을 알렸다.

조규일 시장은 이날 오전 충혼탑 참배로 첫 일정을 시작한 뒤 취임식을 마치고 기자실을 찾아 출입기자들과 인사를 나눴다. 오후에는 본청을 돌며 직원들을 격려하며 새로운 임기 시작을 알린다.

이번 취임식은 최초 민선 3선이라는 이력을 감안하면 규모를 키울 수 있는 자리였지만 외부 초청 인사 없이 직원 정례조회를 겸한 간소한 형태로 진행됐다. 의전과 행사를 최소화한 것이 지역 경기 상황을 고려해 시민 중심 실용행정 기조를 이어가겠다는 시장의 뜻에 따른 것이라고 시 관계자는 설명했다.

조규일 경남 진주시장이 1일 오전 시청 대강당에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다.[사진=진주시] 2026.07.01

조 시장은 취임사에서 "선거 기간 지지를 보낸 시민들에게 감사드린다. 영광스러운 자리인 만큼 책임의 무게를 더 크게 느낀다"면서 "정의를 바라는 시민들의 선택이 진주의 역사와 미래를 결정하는 힘이 됐다. 민선 9기 시정을 책임 있게 이끌겠다"고 밝혔다.

조 시장은 민선 7·8기 동안의 성과도 함께 정리했다. 전국 지자체 최초 초소형 인공위성 발사, 남강유등축제 글로벌 축제 선정, 관광캐릭터 '하모' '아요' 개발, 유네스코 창의도시 의장도시 선정, 대한민국 문화도시 지정 등을 통해 도시 경쟁력을 높였다고 소개했다.

장기미집행시설 사업 추진, 교통체계 개선, 자전거도로 확충, 철도문화공원 조성, 도시재생사업, 노후 상하수도관 정비, 농업 지원 인프라 확충 등은 시민 삶의 질 개선 사례로 제시했다.

특히 전국 최초 난임부부 시술비 전액 지원, 365일 24시 보육사업 등 보육정책을 통해 2025년 합계출산율 1명대 회복을 이뤘다고 말했다. 도시 전반 정주여건 개선으로 국토교통부 대한민국 도시대상을 6년 연속 받은 점도 성과로 들었다.

조 시장은 "민선 7·8기가 진주의 미래를 위한 도시 골격을 세운 시간이었다면 민선 9기는 그간 쌓아온 성과를 더 큰 결실로 완성하는 과정이 돼야 한다"면서 "추진 중인 주요 사업을 차질 없이 마무리하고 생활·경제·문화·복지가 균형을 이루는 품격 있는 도시를 만들겠다"고 비전을 제시했다.

이를 위해 원도심 재도약, 미래산업 육성, 명품도시 조성, 역세권 개발 및 교통 강화, 문화관광 활성화, 미래세대 지원, 포용복지 실현, 시민안전 확립, 농업 경쟁력 강화 등 9개 분야를 주요 과제로 내세웠다.

첫 과제로 꼽은 원도심 재도약과 관련해서는 중앙시장과 본성동·로데오거리 일원이 정부 공모사업에 동시 선정된 점을 계기로 시청 일부 부서 이전, 공영주차타워 조성, 진주대첩 역사공원과 로데오거리를 잇는 유등거리 조성, 지역대표 음식축제와 문화골목 조성 등을 추진한다. 사람과 상권, 문화가 함께 살아나는 원도심을 목표로 제시했다.

미래산업 분야에서는 우주항공 소부장 특화단지 지정, 초소형 인공위성 '진주샛-2' 제작·발사, 우주환경시험시설과 위성 데이터 통신 지상국 구축, AI 융합형 인재 양성, 통합 데이터센터 조성, 그린바이오 벤처캠퍼스 및 천연물 소재 전주기 표준화 허브 구축을 통해 우주항공·AI·그린바이오 중심 성장동력을 확보한다.

명품도시 조성에서는 수도권 공공기관 2차 이전 유치, 문산 신도시 개발, LH 분할·이전 대응, 발전공기업 통합 본사 유치, 사천시와의 경제동맹 강화 등을 통해 남부권 혁신을 선도하는 도시 위상을 강화한다.

남부내륙철도 개통에 대비한 교통 전략도 내놨다. 진주역과 연계한 여객자동차터미널 복합 환승거점 조성, 역세권 개발, 권역별 공영주차장 확충, 희망교 차로 확장, 국도2호선 문산~신촌 간 접속도로 개설 등을 통해 서부경남 교통 허브 기능을 키우겠다는 계획이다.

문화·관광 분야에서는 진주성과 남강, 진양호와 월아산, 유등과 실크 등 지역 자산을 하나로 묶어 차별화된 관광 경쟁력으로 키운다. 촉석루 보물 승격, 국립진주박물관 이전, 국립현대미술관 진주관 유치, 진주성 외성 복원, 남강변 다목적 문화센터 건립, 진양호 국가도시공원 지정, 월아산 국가정원 지정 등을 추진 과제로 제시했다.

미래세대 지원 분야에서는 어린이집 급식비 지원과 환경개선 사업 확대, 초장동 장난감은행·장난감병원 개설, 교육청과 연계한 교육 현안 해결, 청년 창업 기반 강화 등을 약속했다. 원도심 대학생 기숙사인 남명학사 진주관 설립, 청년 특화주택 건립, 청년 월세 지원 확대도 포함했다.

포용복지 분야에서는 통합보훈회관 정비, 신중년을 위한 리본센터 개소, 파크골프 복합센터 조성 등 중장년 복지 정책을 추진하겠다고 했다. 서부장애인복지관 건립, 발달장애인 긴급돌봄센터 설치, 여성·다문화가족 지원 확대 등을 통해 소외 계층을 줄이는 방향을 제시했다.

시민안전 분야에서는 보건소 신청사 건립, 1·2 정수장 통합, 북부권 소방센터 신축, 재해예방사업 추진, 횡단보도 그늘막 및 스마트 버스승강장 확충, 도시가스 설치 보조금 확대 등을 통해 안전과 생활 편의를 도모한다.

농업 분야에서는 수곡딸기 지하수 함양사업, 먹거리통합지원센터 공급 범위 확대, 농업·농촌 복합체험시설 및 농기계 실습교육장 조성, 온라인몰 '진주드림' 연 매출 100억 원 규모 성장을 목표로 제시하며 지속 가능한 농업·농촌 을 구축한다.

조 시장은 "민선 9기 시정은 더 부강한 진주, 더 행복한 시민을 향해 나아가야 한다"며 "시민만 바라보고 진주 발전에 힘을 쏟겠다"고 말했다.

또 "정의의 도시 진주를 기반으로 우주항공도시 도약, 제3의 기적 달성, 미래 100년 지속가능한 발전 기반을 더욱 공고히 하겠다"고 덧붙였다.

news2349@newspim.com