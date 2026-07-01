에브리봇모빌리티, 나사렛대와 재활모빌리티 MOU 체결

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전동휠체어 공동 연구·실증사업 추진

현장실습·인재양성 등 산학협력 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에브리봇모빌리티는 나사렛대학교와 전동휠체어 및 재활모빌리티 분야 산학협력 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약은 이동약자 지원 기술 발전과 재활·복지 분야 기술 협력을 위해 추진됐다. 양 기관은 전동휠체어를 비롯한 스마트 모빌리티 기술의 공동 연구와 실증사업, 현장 중심 인재양성 등에 협력할 예정이다.

나사렛대학교는 재활복지, 특수교육, 사회복지 분야 교육과정을 운영하고 있다. 장애인과 비장애인이 함께 교육받는 통합교육 환경도 갖추고 있다.

[사진=에브리봇모빌리티]

양 기관은 협약에 따라 ▲전동휠체어 및 이동보조기기 관련 기술 교류 ▲장애인·고령자 대상 이동지원 기술 공동 연구 ▲사용자 경험(UX) 및 사용성 평가 ▲정부 연구개발 및 실증사업 공동 참여 ▲현장실습 및 인턴십 프로그램 운영 ▲장학사업 및 지역사회 연계 프로그램 등을 공동 추진할 계획이다.

에브리봇모빌리티는 전동휠체어를 중심으로 한 퍼스널 모빌리티 사업을 전개하고 있다. 회사는 향후 자율주행 기술과 인공지능(AI)을 접목한 차세대 스마트 전동휠체어 및 이동 지원 플랫폼 개발을 확대하고 있다.

에브리봇모빌리티는 나사렛대학교가 보유한 재활·복지 분야 전문성과 실제 사용자 기반의 교육환경을 활용해 이동약자 대상 제품 개발에 나설 방침이다.

정우철 에브리봇모빌리티 대표이사는 "나사렛대학교는 국내 재활·복지 교육을 선도하는 대학으로서 현장 경험과 전문성을 갖춘 중요한 협력 파트너"라며 "이번 협약을 계기로 장애인과 고령자를 비롯한 이동약자들의 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 스마트 모빌리티 기술 개발에 더욱 박차를 가하겠다"고 말했다.

에브리봇모빌리티는 코스닥 상장 피지컬AI 로봇기업 에브리봇의 자회사다. 전동휠체어 및 차세대 퍼스널 모빌리티 사업을 전개하고 있으며, 이동약자를 위한 스마트 모빌리티 솔루션 개발을 추진하고 있다.

회사는 코스닥 상장 웨어러블 로보틱스 기업 코스모로보틱스, 디지털 헬스케어 전문 기업 헬스리안 등과 인공지능 중심의 로보틱스 기술 융합을 추진하고 있다. 이를 통해 전문 재활로봇 개발도 지속하고 있다.

dconnect@newspim.com