전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.01 (수)
KYD 디데이
전국 광주·전남

속보

더보기

[종합] 전남광주통합특별시의회 '0시' 개회…330건 필수 조례 의결

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 전남광주통합특별시의회가 1일 0시5분 첫 임시회를 열어 광역 행정통합 시대를 시작했다.
  • 이날 임시회에서 의장·부의장·12개 상임위원장과 330건 필수 조례안을 일괄 의결했으며 글로벌 반도체 투자 지원 조례안이 1호로 통과됐다.
  • 초대 민형배 시장과 김대중 교육감이 취임사를 통해 지역주도 성장·교육메가시티 비전을 제시했고, 새벽 개회에 대한 피로와 불만도 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전반기 의장단 구성 완료…송형곤 의장, 조석호·김문수 부의장
"삼성·SK '800조 투자' 대응" 1호 안건 '반도체 지원 조례안' 통과

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시의회가 1일 0시 5분 무안군 청사 본회의장에서 첫 임시회를 열고 역사적인 여정을 시작했다.

대한민국 첫 광역 행정통합의 상징성을 고려해 1949년 지방자치법 제정 이래 유례 없는 '자정 개회'를 단행했다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 1일 0시 5분 전남광주특별시 무안군 통합시의회 본회의장에서 열린 첫 임시회에서 조례안 의결 절차가 이뤄지고 있다. 2026.07.01 bless4ya@newspim.com

이날 임시회에서는 전반기 원 구성 절차와 통합특별시 출범을 뒷받침할 조직 운영의 필수 조례안 등이 의결됐다.

의장 선거에서는 송형곤 의원(더불어민주당·고흥1)이 전체 91표 중 86표를 얻어 5표를 받은 강광석 의원(진보당) 의원을 누르고 당선됐다.

부의장은 조석호(북구), 김문수(신안) 등 2명이 각각 선출됐다.

12개 상임위원장 선거에서는 ▲운영위원장 신민호(순천6) ▲기획재정위원장 암형석(광양1) ▲행정소방위원장 박성재(해남2) ▲미래산업위원회장 이귀순(광산구4) ▲농수산위원장 류기준(화순2) ▲ 기후환경에너지위원장 박원종(영광1) 등이 선임됐다.

이어 ▲일자리경제위원장 진호건(곡성1) ▲안전건설위원장 강정일(광양2) ▲도로교통위원장 강수훈(서구1) ▲문화관광체육위원장 홍기월(동구1) ▲보건복지위원장 안평환(북구1) ▲교육위원회장 최정훈(목포4) 등이 뽑혔다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 1일 전남광주특별시 무안군 통합시의회 본회의장에서 열린 첫 임시회에서 의장 선거에 출마한 더불어민주당 소속 송형곤 의원이 정견 발표를 하고 있다. 2026.07.01 bless4ya@newspim.com

이번 임시회에 상정된 필수 조례안은 총 330건이며 통합특별시 관련 233건, 교육 관련 63건, 의회 관련 34건으로 나뉜다. 사안의 시급성을 고려해 안건별로 심의하지 않고 일괄 상정했다.

1호 안건으로 '글로벌 반도체 전력투자 지원에 관한 조례안'이 통과됐다. 주요 내용으로 반도체 산업 투자 유치와 투자 이행 지원 관련한 시책 수립과 반도체 전략위원회 설치 등을 담고 있다. 삼성·SK의 총 800조원 투자 계획에 행정 차원의 대응 기반이 마련됐다는 평가다.

진보당 의원을 중심으로 반발이 제기됐던 '교섭단체 및 위원회 구성과 운영에 관한 조례안'도 가결됐다. 야권 의원은 전체 91명 중 8명에 불과해 교섭단체 구성 문턱(10명)을 넘지 못하게 됐다.

윤민호(진보당·북구2) 의원은 토론에 나서 "폭넓은 정치적 대표성과 참여 보장을 위해 교섭단체 구성 요건을 완화해야 한다"고 맞섰다.

이번에 의결된 조례안은 특별시장에게 이송되며 행정 공백이 없도록 당일 9시에 즉시 공포됐다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 초대 전남광주특별시장이 1일 새벽 무안군 통합시의회 본회의장에서 열린 첫 임시회에 참석해 취임사를 밝히고 있다. 2026.07.01 bless4ya@newspim.com

이날 회의장에서는 민형배 초대 시장과 김대중 교육감의 취임선서와 취임사도 이어졌다.

민 시장은 "이재명 정부가 연 길 위에서 전남광주가 가장 먼저 성과를 내겠다"며 "지역주도성장의 효능을 압도적 성장으로 증명하겠다"고 각오를 밝혔다.

김 교육감은 "지역 소멸의 위기를 극복하는 가장 강력한 동력은 교육을 통해 지역 주도 성장을 이끄는 데 있다"며 "지자체·대학·기업과 연대하여 '500만 교육메가시티의 지속가능한 기반'을 구축하겠다"고 말했다.

이른 시간부터 강행군 일정을 소화하는 의원들의 얼굴에는 피로감이 역력해 보였다. 눈꺼풀이 무거운지 눈을 비비거나 하품을 삼키는 모습도 곳곳에서 포착됐다.

회의 도중 잠시 본회의장을 빠져나와 잠을 달래는 경우도 있었다. 로비에서 커피를 마시고 있는 한 의원은 "계속 앉아 있기에는 혹시나 잠들 것 같아서 밖으로 잠깐 나왔다"고 말했다.

공무원 사이에서도 불만 섞인 목소리가 흘러나왔다. 한 공직자는 "조례안을 일괄 상정해 처리하는데 새벽부터 회의를 시작할 필요가 있느냐"며 "공무원은 오전 9시부터 정상 업무를 봐야 하는데 길들이려는 것인지, 의욕이 너무는 것 같다"고 토로했다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 1일 새벽 전남광주특별시 무안군 통합의회가 환하게 불이 켜져 있다. 2026.07.01 bless4ya@newspim.com

한편 시의회는 오는 3일 제2차 본회의를 열어 상임위원회 위원을 선임 절차에 돌입한다. 각 상임위 정수는 10명 이내로 한다.

사전에 의회운영위를 제외한 11개 상임위 중 5개를 선택하는 '희망 신청서'를 받아 종합적으로 검토해 결정한다.

의회운영위 위원은 각 상임위원장과 교섭단체 대표가 1명씩 추천하고 그 외에 의장이 정하도록 했다.

예산결산특별위원은 각 상임위원장이 2명씩 추천하고 그 외에 의장단과 운영위원장, 교섭단체 대표가 협의해 결정한다.

bless4ya@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 한성숙 총리 임명안 재가 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 30일 한성숙 국무총리 임명안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 밤 "한 총리의 임명 일자는 7월 1일"이라며 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 한 총리는 이재명 정부 두 번째 총리이자 50대 총리로 취임한다. 또 노무현 정부에서 2006년 첫 여성 국무총리로 임명된 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 총리가 된다.  한 총리 임명동의안은 국회 본회의 투표 결과 재석 의원 167명 중 찬성 166명, 무효 1명으로 가결됐다. 표결에 국민의힘은 불참했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 국회 본회의장 앞에서 기자들과 만나 "총리 인준안에 반대 의사를 이미 명확히 했기 때문에 인준 투표에 들어가지 않을 것"이라고 밝혔다. the13ook@newspim.com 2026-06-30 23:57
사진
동탄 등 주담대 LTV 40% 적용 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 주택시장 과열을 막기 위해 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 규제지역으로 추가 지정함에 따라, 해당 지역에 대한 고강도 대출 규제가 7월 1일부터 시행된다. [사진=금융위원회] 금융위원회는 30일 신진창 사무처장 주재로 국토교통부, 한국은행, 금융감독원 및 주요 금융협회와 '가계부채 점검회의'를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 대출 규제 강화 방안을 발표했다. 이번 회의는 최근 반도체 벨트 등 일부 지역을 중심으로 주택가격 변동성이 확대됨에 따라 시장 불안을 조기에 차단하기 위해 마련됐다. 내일부터 규제지역으로 지정된 지역에서는 강화된 대출 규제가 적용된다. 우선 규제지역 내 주담대 취급 시 LTV가 기존 70%에서 40%로 대폭 축소된다. 단, 생애최초 주택구입이나 정책모기지 등은 완화된 비율(60~70%)이 적용된다. 또한, 다주택자는 수도권 내 주택 구입 시 규제지역 여부와 상관없이 LTV 0%가 적용된다. 이와 함께 투기과열지구 내에서 전세대출 보유 차주가 3억 원을 초과하는 아파트를 구입하는 것이 제한된다. 반대로, 규제지역 내 3억 원 초과 아파트 구입자 역시 전세대출을 받을 수 없다. 또, 1억 원을 초과하는 신용대출을 보유한 차주는 대출 실행일로부터 1년간 규제지역 내 주택 구입이 제한되며, 규제지역 내 1주택 보유자의 재건축·재개발 중도금·이주비 대출 시 추가 주택 구입이 제한된다. 주택 매매·임대사업자 외 여타 사업자의 규제지역 내 주택 구입 목적 주담대도 원천 차단된다. 금융당국은 시장의 혼란과 차주의 불측의 피해를 방지하기 위해 경과 규정을 뒀다. 규제지역 효력 발생일 전일인 30일까지 금융회사 전산상 대출 신청 접수가 완료됐거나, 주택매매계약을 체결하고 계약금 납부를 증명한 차주는 종전 규정을 적용받는다. 토지거래허가 대상 주택의 경우, 30일까지 관할 지자체에 토지거래허가를 신청했다면 예외가 인정된다. 신진창 금융위 사무처장은 이날 회의에서 "강화된 대출 규제가 즉시 시행되는 만큼, 일선 현장에서 혼선이 발생하지 않도록 금융권의 적극적인 협조가 필요하다"며 "각 금융회사는 직원 교육과 전산 시스템 점검 등에 만전을 기해달라"고 주문했다. 또한 주택 실수요자를 향해서도 "강화된 대출 규제 내용을 사전에 숙지하여 자금조달계획에 차질이 생기지 않도록 각별히 유의해 달라"고 당부했다. 아울러 금융위는 최근 기타대출을 중심으로 가계부채 증가세가 지속되고 있다고 지적하며, 관리 목표를 미준수하는 금융회사에 대해서는 현장 점검 등 더욱 강력한 대응에 나서겠다는 방침을 밝혔다. dedanhi@newspim.com 2026-06-30 17:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동