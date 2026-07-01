롯데렌탈, 친환경차 비중 50% 달성

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2025년 ESG 보고서 발간

온실가스 배출량 전 범위 공개

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 롯데렌탈이 1일 2025년 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과를 담은 지속가능경영보고서를 발간했다. 2021년부터 자회사 3사와 함께 발간해온 다섯 번째 보고서다.

신규 구매 차량 중 친환경차 비중을 2023년 31%에서 2025년 50%로 확대했다. 국내 단일 기업으로는 가장 많은 차량을 보유한 만큼 친환경 상품과 서비스 확대에 나서고 있다.

제주오토하우스는 제주공항 셔틀버스 6대를 모두 전기차로 전환했다. 카셰어링 자회사 그린카는 물 500㎖만으로 세차가 가능한 세차클링 서비스를 통해 지난해 약 8만3000톤의 물을 절감했다.

온실가스 배출량 측정 범위도 확대했다. 직접 배출량과 간접 배출량에 더해 기타 간접 배출량까지 공개했으며, ISO14001 환경경영체계 인증도 획득했다.

롯데렌탈 지속가능경영보고서 2025 표지 [사진=롯데렌탈]

사회 책임 경영에서는 임직원 복지 강화에 주력했다. 2024년 하계휴가 일수를 늘리고 자녀를 둔 직원을 위해 재택근무 제도 '해피워크'를 운영한 결과 고용노동부 2025년 대한민국 일자리 으뜸기업에 선정됐다. 자회사 롯데오토케어는 자동차 정비 분야 최초로 ISO9001 품질경영시스템 인증을 획득했다.

지배구조 개선에도 나섰다. 상법 개정에 따라 정관에서 집중투표제 배제 조항을 삭제하고 감사위원이 될 사외이사 2인을 분리선출해 소수 주주 권리를 보호했다. 선임 사외이사 제도를 운영하고 있으며 2년 연속 기업가치 제고 계획을 공시했다.

보고서는 글로벌 가이드라인 'GRI Standards 2021'에 따라 작성됐으며 롯데렌탈 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 국제 투자정보 제공기관 MSCI가 발표한 2025년 ESG 평가에서 2년 연속 최상위 AAA 등급을 획득했다.

y2kid@newspim.com