강윤진 보훈부 차관, 2연평해전 24주기 윤영하 소령 부친 위문

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고령·투병 중인 유족에 위문품 전달

부친도 해사 18기 출신 국가유공자

"영웅들의 고귀한 헌신, 국민 기억"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 강윤진 국가보훈부 차관이 2연평해전 24주기를 맞아 참수리357호 정장 고(故) 윤영하 소령의 부친을 찾아 위문한다.

강 차관은 1일 오후 윤 소령의 부친 윤두호 씨가 사는 경기도 시흥 자택을 찾아 고령과 질병으로 장기간 투병 중인 윤씨를 위로하고 위문품을 전달한다.

강윤진 국가보훈부 차관이 지난해 11월 11일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에서 의원 질문에 답변하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

윤 소령은 해군사관학교 50기로 입교해 1996년 소위로 임관했다. 계봉함 갑판사관과 118조기경보전대 상황장교, 제천함 작전관을 거쳐 2001년 1월 2일 참수리357호 정장으로 부임했다. 2002년 6월 29일 연평도 근해에서 북한 경비정 기습 공격으로 현장에서 32살로 나이에 전사했다.

윤 소령 부친 윤 씨는 해사 18기 장교 출신이다. 대간첩작전 전투에서 무공을 세워 인헌무공훈장을 받은 국가유공자다. 2대에 걸친 해군 장교 집안이다.

2연평해전은 2002년 6월 29일 북한 경비정 2척이 북방한계선(NLL)을 침범해 참수리 357호를 기습 공격하면서 벌어진 교전이다.

31분간 교전으로 윤 소령을 비롯해 조천형 상사·황도현·서후원 중사가 현장에서 전사했다. 한상국 상사는 실종 41일 만에 침몰한 참수리호에서 인양됐다. 의무병 박동혁 병장은 후송 치료 중 83일 만에 전사했다. 6명 전원이 전사한 해전이다.

강 차관은 "2002년 6월 대한민국의 영해를 지킬 수 있었던 건 윤 소령을 비롯한 여섯 영웅의 거룩한 희생이 있었기에 가능했다"며 "영웅들의 고귀한 헌신이 국민 일상에서 기억되고 유족분들에 대한 예우 역시 소홀함이 없도록 세심하게 살피겠다"고 강조했다.

hyun9@newspim.com