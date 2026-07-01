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경기도, 분당서울대병원 의료데이터 활용 '의료 AI 기기' 개발사 5곳 지원

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AI 핵심 요약

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  • 경기도가 1일 서울대병원 의료데이터로 의료AI 기업 지원 사업을 추진했다.
  • 서울대병원 200만건 의료데이터로 5개 기업의 약물주입·조기진단·질환예측 솔루션 개발을 돕는다.
  • 경기도는 의료기관·기업 협력으로 의료AI 상용화와 일자리·부가가치 창출을 확대하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

의료AI 경쟁력 강화하고 의료서비스 산업의 부가가치 창출 기대

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 서울대학교병원이 보유한 의료데이터를 활용해 의료인공지능(AI) 기기 개발기업을 지원하는 사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

도에 따르면 이번 사업은 서울대학교병원의 200만 건에 달하는 의료데이터를 의료AI 개발기업이 활용할 수 있게 도와 의료AI 기술의 개발과 실증, 제품화, 상용화를 목표로 하고 있다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

의료AI 기술은 영상 판독, 환자 모니터링, 진단 보조 등 다양한 분야에 활용될 수 있으며 의료진의 업무 부담을 줄이고 진단의 정확성을 향상시키는 데 기여할 것으로 기대된다. 특히 인력이 부족한 지역의료와 예방 중심의 의료서비스에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

분당서울대학교병원은 지난 3월 의료AI 제품 개발기업을 대상으로 공모를 진행했으며 의료데이터 활용 가능성과 기술력, 사업화 가능성 등을 고려해 ▲메인텍㈜ ▲스카이엑스㈜ ▲㈜봄젠 ▲㈜식지피티 ▲솔티드㈜ 총 5개 기업을 선정했다. 이들 기업은 의료AI 기술을 활용해 약물 주입, 조기진단 및 질환 예측 솔루션을 개발하게 된다.

분당서울대학교병원은 선정된 기업들에 대해 의료데이터 제공과 전문적인 자문, 실증 연계 등을 지원할 계획이다. 이번 사업은 단순한 데이터 제공이 아닌 초기 단계부터 실증과 상용화 가능성을 검토하는 방식으로 추진되며 임상 경험과 기업 기술을 결합해 현장 적용성이 높은 의료AI 제품 개발을 돕는다.

경기도는 과거 몇 년간 의료기관과 의료기기 기업들의 협력사업을 통해 여러 성과를 이뤄냈다. 작년에는 의료AI 기술 개발기업 2개사에 제품 임상시험을 지원했으며 8개사에는 맞춤형 멘토링을 제공한 바 있다.

솔티드㈜는 보행분석 기술을 기반으로 당뇨 족저궤양 예측 솔루션을 개발했으며 이를 통해 주요 병원에 의료기기를 공급하는 성과를 도출했다. 또한 ㈜알에스리햅은 연하장애 모니터링 장치 및 전기자극기를 개발하며 해외 인허가를 받아 신규 일자리를 창출하는 데 기여했다.

아울러 맞춤형 멘토링에 참여한 8개 기업은 기술 고도화와 시장 진입을 통해 국내외 특허 출원 및 신규 인력 채용을 이뤘다.

유영철 보건건강국장은 "대한민국은 의료현장에 활용 가능한 양질의 의료데이터를 보유하고 있어 이를 적절히 활용하면 의료AI 경쟁력을 강화하고 의료서비스 산업의 부가가치 창출에 기여할 수 있다"며 "의료기관과 기업의 협력 체계를 강화하고 지속적으로 지원하겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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