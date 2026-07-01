2027년 재난안전예산 25.6조원 요구…생활안전·재난 대응역량 강화 집중

행안부, 재난안전예산 사전협의안 확정…산업재해·식품안전 등 투자 확대

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 2027년도 재난안전예산으로 총 25조6000억원을 편성 요구하고 국민 생활안전과 재난 현장 대응 역량 강화에 집중 투자하기로 했다. 산업재해 예방과 식품안전, 범죄 대응은 물론 기후위기 대응과 인공지능(AI) 기반 재난관리 체계 구축도 중점 추진한다.

행정안전부는 중앙안전관리위원회 심의를 거쳐 '2027년 재난안전예산 사전협의안'을 확정했다고 1일 밝혔다. 행안부는 재난·안전관리 사업의 투자 효율성을 높이기 위해 매년 투자 방향과 우선순위를 검토하며, 이를 바탕으로 정부의 다음 연도 예산안이 편성된다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

중앙행정기관이 요구한 2027년 재난안전예산 규모는 총 25조6000억원으로 올해 본예산과 동일한 수준이다. 분야별로는 사회재난 분야가 9조1000억원(35.6%)으로 가장 큰 비중을 차지했고, 재난구호·복구 등 공통 분야 7조7000억원(30.2%), 자연재난 6조1000억원(23.7%), 안전사고 2조7000억원(10.5%) 순으로 집계됐다. 재난관리 단계별로는 예방 예산이 16조4000억원(64.1%)으로 가장 많았고 복구 6조3000억원(24.7%), 대비·대응 2조9000억원(11.2%)이 뒤를 이었다.

행안부는 기획예산처와 협의한 425개 재난안전사업을 대상으로 효과성과 정부 정책 연계성 등을 종합 검토해 투자 우선순위를 정했다. 우선 산업재해 예방과 식품 안전관리, 범죄 예방·대응 역량 강화, 교통약자 보호 등 국민 생활과 밀접한 분야에 대한 투자를 확대한다. 이를 위해 근로자 건강보호 사업, 식중독 예방·관리, 전자감독 사업, 교통사고 예방 지원 사업 등을 중점 추진한다.

재난 발생 시 신속한 대응을 위한 현장 역량 강화에도 예산을 집중한다. 중증·응급 심뇌혈관질환 대응체계 지원과 전국 소방헬기 통합관리 운영, 소방 현장 대응 역량 강화 사업 등을 통해 긴급구조와 응급의료 체계를 고도화하고 실전형 재난대응 훈련을 확대할 계획이다.

기후위기 대응과 AI 활용 분야 투자도 늘린다. 국가하천 정비와 농촌용수 개발, 산림헬기 도입·운영을 추진하고, 지상·고층 기상관측망과 대기오염 측정망을 확충해 AI와 빅데이터 기반의 과학적 재난관리 체계를 강화할 방침이다.

김광용 행정안전부 재난안전관리본부장은 "예방 중심의 선제적이고 지속적인 투자를 통해, 국민 생활안전과 현장 대응 역량을 강화할 수 있도록 내년도 재난안전예산 사전협의안을 마련했다"라며 "정부의 재난안전예산이 국민의 생명과 안전을 지키는데 효과적으로 쓰일 수 있도록 관계부처와 긴밀히 협의하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com