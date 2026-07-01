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M83, 디블라트와 AI 미디어랩 설립

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AI 핵심 요약

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  • M83이 1일 AI 전문 자회사 디블라트와 함께 AI 미디어랩을 설립했다고 밝혔다.
  • AI 미디어랩은 콘텐츠·산업용 비주얼 AI 연구조직으로 합성데이터·딥페이크 생성·탐지 등 시각기술을 개발한다.
  • M83은 VFX·GPU 인프라 역량을 기반으로 로봇·스마트팩토리 등 산업용 AI로 사업을 넓혀 그룹 차원 AI 생태계를 구축할 계획이라고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

콘텐츠 제작·산업용 AI 연구 통합
합성데이터·딥페이크 탐지 기술 개발

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = M83이 인공지능(AI) 연구개발(R&D) 전문 자회사 디블라트와 AI 연구개발 역량 고도화를 위해 'AI 미디어랩'을 설립한다고 1일 밝혔다.

AI 미디어랩은 M83이 진행해 온 AI 연구개발 과제를 하나의 조직으로 통합하는 역할을 맡는다. 이 조직은 콘텐츠 제작 AI와 산업용 AI 연구를 동시에 수행하는 그룹 내 연구 조직으로 운영된다.

M83은 영화, 드라마, 온라인동영상스트리밍(OTT) 콘텐츠 제작 과정에서 축적한 시각특수효과(VFX) 제작 역량과 실사 기반 3차원(3D) 에셋 제작 기술을 바탕으로 AI 기반 콘텐츠 제작 기술과 비주얼 AI 연구를 추진해 왔다.

최완호 디블라트 대표이사 겸 AI 미디어랩 연구소장. [사진=M83]

디블라트는 AI 영상 생성과 딥페이크 생성·합성 기술을 연구해 왔다. 회사는 기존 VFX 제작 효율화 영역을 넘어 AI 영상의 진위 여부 판별과 딥페이크 탐지 등 비주얼 AI 기반 탐지·검증 시장으로 사업 영역을 넓히고 있다.

AI 미디어랩은 피지컬 AI 학습용 합성데이터(Synthetic Data), 디지털 휴먼, 컴퓨터 비전, 딥페이크 생성·탐지 기술 등 AI 기반 시각 기술을 연구·개발한다. M83은 기존 콘텐츠 제작 효율화 기술에서 산업용 AI 분야로 연구 범위를 확대할 계획이다.

최근 AI 활용 영역은 생성형 AI를 넘어 실제 환경을 이해하고 행동하는 피지컬 AI 분야로 넓어지고 있다. 휴머노이드 로봇, 자율주행, 스마트팩토리 등 산업 분야에서는 AI 학습용 데이터와 디지털 환경 구축 수요가 증가하고 있다. M83은 현실 환경을 구현하고 분석·판별하는 비주얼 AI 기술이 합성데이터 생성과 영상 검증 분야에서 활용될 것으로 보고 있다.

디블라트는 콘텐츠 제작 공정 솔루션 '디클롭스(Diclops)'도 개발하고 있다. 디클롭스는 VFX 제작 과정의 반복 업무 효율화와 데이터 기반 제작 환경 구축을 목표로 한다. 데일리 리뷰, 레퍼런스 탐색, 에셋 관리, 제작 진행 데이터 관리 등을 통합 지원하는 방식이다. 디블라트는 향후 해당 솔루션을 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 고도화해 외부 콘텐츠 제작사와 유관 산업 영역으로 확장할 계획이다.

M83은 디블라트와 AI 기반 영상 제작 및 합성데이터 관련 기술 개발을 추진하는 한편, 또 다른 자회사 피앤티링크를 통해 그래픽처리장치(GPU) 서버와 스토리지 등 AI 인프라 구축 역량도 확보하고 있다. 피앤티링크는 엑스퓨전, 애즈락랙 등 주요 벤더사와의 파트너십을 바탕으로 네이버클라우드와 카카오 등을 상대로 770억원 규모의 서버 공급 계약을 성사시켰다.

M83 관계자는 "AI 미디어랩은 그동안 축적해 온 AI 연구개발 역량을 하나로 통합하고 비주얼 AI 사업을 추진하기 위한 연구조직"이라며 "현재 AI 전문 연구 인력을 충원하고 있으며 로봇·산업 자동화 관련 기업들과도 협력 가능성을 논의하고 있다"고 말했다.

이어 "VFX와 AI 기술을 결합한 비주얼 AI 역량을 바탕으로 콘텐츠 제작은 물론 로봇, 스마트팩토리, 국방 등 산업으로 사업 영역을 확대하고 그룹 차원의 AI 생태계를 구축할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com

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