에어프라이어, 종이호일만 넣고 예열하면 화재 위험...안전사고 캠페인

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에어프라이어 안전사고 3건 중 1건 화재·발연·과열 관련

국립소방연구원·국표원·소비자원 안전 사용수칙 홍보

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국립소방연구원과 산업통상자원부 국가기술표준원, 한국소비자원이 에어프라이어 사용 증가에 따른 화재와 화상 사고를 예방하기 위해 안전사용 캠페인을 실시한다.

국립소방연구원은 1일 국가기술표준원, 한국소비자원과 함께 에어프라이어로 인한 화재와 화상 사고를 줄이기 위한 안전 사용수칙을 안내하는 홍보 캠페인을 추진한다고 밝혔다.

[자료=소방청]

최근 가정에서 에어프라이어 사용이 늘어나면서 종이호일을 잘못 사용하거나 고온에서 장시간 조리하는 과정에서 연기와 과열, 화재로 이어지는 사례가 발생하고 있어 소비자의 각별한 주의가 요구된다.

소비자위해감시시스템(CISS)에 따르면 2021년 1월부터 2026년 4월까지 접수된 가정용 에어프라이어 관련 안전사고는 모두 490건으로 집계됐다. 이 가운데 화재와 발연, 과열 사고는 170건으로 전체의 34.7%를 차지했다.

세 기관은 에어프라이어를 안전하게 사용하기 위해 ▲빈 바스켓에 종이호일만 넣은 채 예열하지 말 것 ▲작동 중이나 사용 직후 뜨거운 제품 표면과 바스켓에 의한 화상에 주의할 것 ▲열풍 배출구 주변 공간을 충분히 확보하고 가연성 물질을 가까이 두지 말 것 ▲제품 설명서에 명시된 권장 온도와 조리 시간을 준수할 것 등을 당부했다.

국립소방연구원은 안전 사용수칙을 담은 홍보 영상과 포스터를 제작해 소비자단체 등과 함께 온·오프라인으로 배포할 계획이다. 특히 AI 기반 숏폼 영상으로 제작해 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산한다는 방침이다.

김연상 국립소방연구원장은 "에어프라이어 안전 사용 수칙을 담은 홍보 영상과 포스터를 제작하여 소비자단체 등과 함께 온·오프라인으로 배포할 계획"이라며 "이번 홍보 영상은 AI기반 짧은영상 형태로 제작해 SNS 등을 통해 확산할 예정이며, 이를 통해 에어프라이어의 안전한 사용문화가 정착할 수 있길 기대한다"고 말했다.

abc123@newspim.com