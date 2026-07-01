경기도, 7급 지방공무원 선발인원 '40→141명' 확대

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민선9기 노동 분야 공약에 따른 노동직 새로 포함

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 올해 7급 지방공무원 공개경쟁임용시험 선발인원을 141명으로 늘린다고 1일 밝혔다. 이는 당초 40명에서 101명 증가한 수치다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

경기도의 7급 공무원 선발 인원 확대는 추미애 경기도지사의 노동 분야 공약에 따른 것으로 노동감독관을 도입해 노동 사각지대를 점검하고 임금체불 및 부당처우 피해 노동자의 권리를 지원할 계획이다.

선발예정인원은 ▲행정(일반행정) 80명 ▲행정(노동) 25명 ▲농업(축산) 1명 ▲시설(일반토목) 20명 ▲시설(건축) 15명 등 총 141명이다.

지난 2월 공고된 계획과 비교해보면 일반행정직은 30명에서 80명으로 확대됐고 노동직 25명이 새로 포함됐다. 또한 시설직도 일반토목 5명에서 20명, 건축 4명에서 15명으로 증가해 선발 규모가 약 4배 확대됐다.

응시원서 접수는 오는 20일부터 24일까지 진행되며 필기시험은 10월 31일에 실시될 예정이다. 면접시험은 12월에 진행되며 최종합격자는 12월 21일 발표한다.

응시자는 같은 날 시행되는 다른 지방직 공무원 임용시험에 중복 응시할 수 없는 점에 유의해야 한다.

임용덕 경기도 인사과장은 "변경 공고 외의 사항은 지난 2월 공고와 동일하다"며 "응시를 준비하는 수험생은 경기도 누리집에서 두 공고문을 모두 확인해 달라"고 전했다.

1141world@newspim.com