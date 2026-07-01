NH농협카드, 배우 박지훈 팬덤 공략...'zgm 저장체크카드' 출시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드가 배우 박지훈의 팬덤을 공략한 특화 체크카드를 선보인다.

NH농협카드는 브랜드 홍보모델인 배우 박지훈과 함께 금융 혜택과 팬덤 문화를 결합한 'zgm 저장체크카드'를 오는 10일 출시한다고 1일 밝혔다.

이번 상품은 MZ세대와 팬덤 소비층의 라이프스타일을 반영해 기획됐다. 전월 실적 충족 시 온라인 결제, 카페, 헬스앤뷰티(H&B), 디지털 콘텐츠 영역에서 할인 혜택을 제공한다. 전 세계 국제공항 라운지 무료 이용 서비스도 탑재했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드가 배우 박지훈의 팬덤을 공략한 특화 체크카드를 선보인다. [사진=NH농협카드] 2026.07.01 yunyun@newspim.com

카드 플레이트는 배우 박지훈의 사진이 담긴 'PHOTO형'과 박지훈의 공식 팬덤 색상을 활용한 'COLOR형' 가운데 선택할 수 있다. 금융 상품에 소장 가치를 더한 것이 특징이다.

NH농협카드는 정식 출시에 앞서 사전 신청 페이지를 운영한다. 이달 1일부터 신청할 수 있으며, 선착순 2만명에게는 '메시지 카드'를 특전으로 제공한다.

출시 기념 이벤트도 진행한다. 오는 10일부터 8월 31일까지 이벤트에 응모하고 'zgm 저장체크카드'로 누적 20만원 이상 결제한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공한다.

경품은 박지훈 친필 사인 폴라로이드 사진과 폴라로이드 카메라, 박지훈 x zgm 저장카드 웰컴키트, 박지훈 한정판 보조배터리 등으로 구성됐다.

NH농협카드 관계자는 "배우 박지훈과 함께 고객들에게 특별한 즐거움과 실질적인 금융 혜택을 동시에 제공하기 위해 이번 상품을 기획했다"며 "앞으로도 소비 트렌드와 고객 니즈를 반영해 소장성과 실용성을 갖춘 차별화된 금융 상품을 선보이겠다"고 말했다.

'zgm 저장체크카드' 상품 서비스와 이벤트 관련 자세한 내용은 NH pay 앱과 농협카드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

yunyun@newspim.com