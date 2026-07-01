엄정화·박성웅 '오케이 마담2', 8월 12일 개봉…크루즈 납치극으로 귀환

비행기 이어 바다로 간 레전드 요원…'7인 7색' 코믹 액션 예고

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 지난 2020년 여름 극장가에 유쾌한 웃음을 선사했던 코믹 액션 영화 '오케이 마담'이 6년 만에 속편으로 돌아온다.

1일 배급사에 따르면 영화 '오케이 마담2'가 오는 8월 12일 수요일로 개봉을 확정 짓고 관객들과 만날 준비를 마쳤다. 개봉 소식과 함께 영화의 분위기를 엿볼 수 있는 런칭 포스터와 예고편도 동시에 베일을 벗었다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '오케이 마담2' 포스터 [사진=CJ CGV] 2026.07.01 taeyi427@newspim.com

'오케이 마담2'는 일상을 벗어나 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 비밀 요원 '미영'과 그녀의 가족들이 바다 한가운데에서 예상치 못한 크루즈 납치 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 코믹 액션물이다. 전편의 비행기에 이어 이번에는 광활한 바다 위 크루즈로 무대를 옮겨 한층 커진 스케일을 예고한다.

공개된 런칭 포스터는 강렬한 눈빛으로 중심을 잡고 있는 엄정화(미영 역)를 필두로 개성 넘치는 캐릭터들의 모습이 담겼다. 평범한 주부로 살아가다 다시 한번 위기에 직면한 레전드 요원 미영의 곁에는 여전한 열정을 품은 남편 '석환' 역의 박성웅이 유머를 더한다.

여기에 묵직한 존재감을 드러내는 과거 동료 '철승' 역의 이상윤, 크루즈 결혼식으로 인생 역전을 이룬 '현민' 역의 배정남이 힘을 보탠다.

새롭게 합류한 인물들의 면면도 화려하다. 크루즈를 지키려는 선박 대표 '선아' 역의 박진주, 미영과 묘하게 얽히는 마술사 '지훈' 역의 려운 그리고 이번 사건을 일으킨 무자비한 범죄 조직의 수장 '안야' 역의 최수영까지 가세해 총 7인의 다채로운 케미스트리를 완성했다.

함께 베일을 벗은 런칭 예고편은 전작의 비행기 액션 신으로 포문을 열며 시선을 사로잡는다. 이어 "이번엔 크루즈다"라는 카피와 함께 대형 선박을 배경으로 한 화려한 육탄전과 총기 액션, 아찔한 고공 낙하와 폭발 신이 쉴 틈 없이 휘몰아친다.

특히 붙잡힌 상태에서도 상황을 파악하지 못하는 석환의 코믹한 모습과 빌런 안야의 서늘한 대사가 대비를 이루며 극의 긴장감과 유쾌함을 동시에 자아낸다.

오리지널 주연진의 끈끈한 호흡에 신선한 얼굴들이 더해져 업그레이드된 재미를 예고한 '오케이 마담2'는 오는 8월 12일 전국 극장에서 관객들을 찾아갈 예정이다.

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