'정복자 티무르', 7월 개봉 확정… 절대 군주의 위용 담은 포스터·예고편 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미국·카자흐스탄·우즈베키스탄 합작… 중앙아시아 첫 역사 블록버스터

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 역사상 가장 위대한 정복자로 꼽히는 티무르의 일대기를 다룬 글로벌 프로젝트 영화 '정복자 티무르'가 오는 7월 개봉을 공식화했다.

29일 배급사에 따르면 개봉 소식과 함께 영화의 압도적인 스케일을 엿볼 수 있는 메인 포스터 2종과 예고편을 동시에 선보였다.공개된 메인 포스터는 절대 군주 티무르가 가진 지략가적 면모와 압도적인 카리스마를 극명하게 대비시킨다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '정복자 티무르' 포스터 [사진= 루믹스미디어/나인플래너스] 2026.06.29 taeyi427@newspim.com

첫 번째 포스터는 붉은 깃발이 흩날리는 전장 한복판에서 칼을 들어 올린 티무르의 역동적인 모습을 담았다. 빗줄기 속에서도 전군을 호령하는 그의 눈빛은 영화가 선사할 박진감 넘치는 액션을 예고한다.

반면 두 번째 포스터는 불타는 검을 쥔 채 비장하게 서 있는 그의 뒷모습을 포착했다. 배경에 펼쳐진 실크로드 성벽과 끝없이 이어진 기마 부대의 실루엣은 유라시아 대륙의 역사를 다시 쓴 거대한 연대기를 시각적으로 증명한다.

포스터 상단의 "단 한 번도 패한 적 없는 절대 군주가 온다"라는 문구는 전 세계 역사 전쟁 장르 팬들의 기대를 모으고 있다.

함께 공개된 메인 예고편은 14세기 몽골 제국 분열 이후 혼란에 빠진 실크로드를 무대로 비극을 딛고 일어선 티무르의 치열한 서사를 긴박하게 그린다. 사랑하는 이를 잃은 아픔을 딛고 탁월한 지략으로 정적들을 물리치는 티무르의 모습은 극의 몰입감을 높인다.

이번 작품은 티무르의 실제 영토에서 촬영된 100% 로케이션 비주얼을 자랑한다. 제작 기간 2년, 수천 명의 엑스트라와 수백 필의 군마가 투입된 전투 장면은 압도적인 물량을 실감케 한다.

특히 디즈니의 '뮬란', '익스펜더블 2' 등 굵직한 작품의 액션을 책임졌던 세계적 스턴트 팀 '노마드 스턴트'가 참여해 완성도를 끌어올렸다. 여기에 주연 배우 크리스찬 모르텐센이 대역 없이 직접 소화한 고난도 액션은 극의 처절한 리얼리티를 더한다.

'더 초즌'으로 글로벌 메가 히트를 기록한 제이콥 슈워츠 감독이 연출을 맡은 영화 '정복자 티무르'는 오는 7월, 관객들에게 역대급 전율을 선사할 전망이다.

taeyi427@newspim.com