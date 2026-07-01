삼성에피스홀딩스, 중국 베이징 R&D 센터 본격 가동

AI 핵심 요약beta
- 삼성에피스홀딩스는 지난달 30일 중국 베이징 창핑구에 R&D센터 개소식을 열었다.
- 이번 중국 R&D센터는 ADC 기술 플랫폼 확보와 신약 개발 역량 강화를 위한 첫 해외 연구거점이다.
- 베이징 창핑구는 바이오산업단지와 명문대 인접으로 연구 인프라와 인재 확보에 유리해 글로벌 협력과 신사업 확대에 적합한 입지다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성에피스홀딩스는 지난달 30일 중국 베이징시 창핑구에서 '삼성바이오에피스(중국) 유한회사' 연구개발(R&D) 센터 개소식을 열고 본격적인 연구개발 활동에 착수했다고 밝혔다.
이번 중국 R&D 센터는 삼성에피스홀딩스가 항체-약물 접합체(ADC) 중심의 기술 플랫폼 확보와 신약 개발 역량 강화를 위해 설립한 첫 해외 연구개발 거점이다.
센터가 들어선 베이징시 창핑구는 바이오 첨단기술산업단지인 중관춘 생명과학원이 위치한 지역으로, 베이징대와 칭화대 등 주요 대학과 인접해 연구개발 인프라와 인재 확보에 유리한 환경을 갖추고 있다.
김경아 삼성에피스홀딩스 대표는 "중국 R&D 센터 개소를 계기로 글로벌 연구개발 네트워크 구축의 첫발을 내디뎠다"며 "중국 바이오 생태계와 협력을 강화해 혁신 신약 후보물질 발굴 등 신사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com