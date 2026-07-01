한국관광공사, 'K-바캉스' 캠페인 참여…국내여행 열기 달군다

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 4일, 여의도 한강공원 물빛무대 광장에서 '두근두근 K-바캉스, 슬기로운 국내여행 캠페인' 행사에 참여해 '대한민국 명소 발굴 100X100 프로젝트'와 '2026 대한민국 여름맞이 숙박세일페스타' 등 여름철 여행 콘텐츠 홍보에 나선다.

K-바캉스 캠페인은 '여행은 가깝게, 내수는 뜨겁게'를 슬로건으로 한국경제인협회와 공사, 한국어촌어항공단이 공동 주최하는 여름철 국내여행 활성화 캠페인이다. 지난해 11월, 4개 정부 부처와 6개 경제단체가 지역경제 및 국내관광 활성화를 위해 체결한 업무협약의 후속으로, 지역의 매력을 알리는 다양한 프로그램이 운영될 예정이다.

[사진=한국관광공사]

공사는 4일 행사에서 숙박세일페스타 등 각종 여행 혜택 홍보와 함께 100X100 프로젝트 국민투표 참여를 독려한다. 100X100 프로젝트는 100인의 여행 전문가가 100개의 여행 주제를 선정하고 대국민 투표로 주제별 100개의 명소를 발굴하는 참여형 사업으로, 투표 후 인증 시 마그넷, 키링, 피크닉 매트 등 경품을 증정한다.

현장에서는 한국경제인협회의 스톱워치 이벤트 '8초 잡고 전국 8도 가자', 한국어촌어항공단의 어촌마을 워케이션 등 다양한 국내여행 프로그램도 만날 수 있다.

김석일 국내여행진흥팀장은 "정부, 경제계, 공공기관이 손잡고 국내여행 활성화에 나서는 이번 캠페인이 더 많은 국민이 휴가철을 맞아 국내여행을 즐기는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

한편, 100x100 프로젝트 투표는 대한민국 구석구석 내 '여행가는 달' 누리집에서 참여할 수 있다. 29일부터 7월 10일까지 진행되며, 선정된 100개 주제별 100개 명소를 활용해 여름철 국내여행 활성화에 박차를 가할 예정이다.

jyyang@newspim.com