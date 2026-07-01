전국 광역 단체장 7월1일 일정

AI 핵심 요약beta
- 민형배 전남광주특별시장이 1일 취임선서와 대담을 했다
- 우상호·신용한·이원택·이철우 등 1일 취임식과 참배를 했다
- 전재수·박완수·허태정·조상호·박수현·박찬대·추미애가 1일 각 취임식을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲민형배 전남광주특별시장
- 특별시의회 첫 임시회 및 취임선서(02:50 특별시의회 본회의장)
- 특별시의회의원 조찬(07:30 구내식당)
- 무안청사 출근(08:50 무안청사)
- 동부청사 방문(11:00 동부청사 조계산문)
- 기업인 오찬(11:30 동부청사 구내식당)
- 국립5.18민주묘지 참배(13:30 국립5.18 묘지)
- 광주청사 방문(14:30 광주청사)
- KBS 특별대담(17:00 GIST)
- 전남광주 반도체 전략 출범(19:00 5.18 민주광장)
▲우상호 강원도지사
-충렬탑 참배(08:30 충렬탑)
-승진·전보자 임명장 수여식(09:40 신관 대회의실)
-제40대 강원특별자치도지사 취임식(14:00 강원대 백령아트센터)
▲신용한 충북지사
-민선9기 충청북도지사 취임식(10:00 청주예술의전당)
-충북도교육감 취임식(14:00 충북교육연구정보원)
-간부공무원 신고(15:30 대회의실)
-청주시민의날 행사(19:30 청주예술의전당)
▲이원택 전북지사
- 군경묘지 참배 (08:00 전주 군경묘지)
- 동학농민혁명 녹두관 참배 (08:35 전주 완산칠봉)
- 제37대 전북특별자치도지사 취임식 (14:00 공연장)
- 제13대 전북특별자치도의회 개원식 (15:30 본회의장)
▲이철우 경북도지사
- 민선9기 제34대 경상북도지사 취임 충혼탑 참배 및 박정희 대통령 동상 참배(08:00 예천 충혼탑,박정희 대통령 동상)
- (재)경상북도인재평생교육재단 대표이사 임명장 수여식(10:00 접견실)
-주한 외교대사, 경상북도지사 취임식 축하 사절단 내방(14:00 접견실)
- 민선9기 제34대 경상북도지사 취임식(15:00 동락관 공연장)
▲전재수 부산시장
- 민선9기 취임 단체장 참배( 08:00 충렬사)
- 취임선서 및 인수인계 서명( 08:40 집무실)
- 부산 민생 100일 비상조치 대책회의( 09:00 1층 대회의실)
- 브리핑(11:00 9층 기자회견장)
- 현장방문Ⅰ( 14:00 도담도담 서면센터)
- 현장방문Ⅱ( 14:50 40계단 골목상권)
- 2026 제44회 대한민국연극제 부산 개막식( 20:00 2영화의전당)
▲박완수 경남지사
- 국립3.15 민주묘지 참배( 07:50 국립3.15 민주묘지)
- 창원 충혼탑 참배(08:20 창원 충혼탑)
- 제39대 경상남도지사 취임식(11:00 도청 대강당)
▲허태정 대전시장
-대전시장 취임식(10:00 대전시청 2층)
▲조상호 세종시장
-세종시장 취임식(10:00 시청 여민실)
▲박수현 충남지사
-충남지사 취임식(15:00 도청 문예회관)
▲ 박찬대 인천시장
- 박찬대 인천시장 취임식 (10:00)
▲추미애 도지사
- 현충탑 참배 (08:30)
- 취임식 (10:00)
[전국 종합=뉴스핌]
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