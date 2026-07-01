[핌in광주] 일본 연수 마친 KIA 이의리...후반기 롱릴리프 복귀 전망

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[광주=뉴스핌] 한지용 기자=프로야구 KIA 타이거즈 좌완 투수 이의리가 1군으로 돌아올 수 있을까.

KIA 이범호 감독은 지난달 30일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 SSG 랜더스전과의 정규시즌 홈경기를 앞두고 "이의리의 전반기 콜업은 없다. 후반기 퓨처스(2군) 등판 결과를 보고 롱릴리프로 활용 예정"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] KIA의 좌완 투수 이의리 [사진=KIA 타이거즈]

이의리는 지난달 28일 일본 단기 연수를 마치고 귀국했다. KIA는 이의리를 잔류군에서 단계적으로 빌드업시킨 뒤 퓨처스리그 실전 등판을 거쳐 1군 복귀 여부를 판단할 계획이다.

이의리는 지난달 10일 김시훈, 홍민규, 강효종과 함께 일본 지바현의 넥스트 베이스 애슬레틱스 랩(NEXT BASE ATHLETES LAB)으로 단기 연수를 떠났다. 제구와 스피드업 등 각자 과제를 안고 훈련을 받은 뒤 귀국했다.

올 시즌 이의리의 가장 큰 숙제는 제구였다. 이의리는 1군 10경기에 등판해 35.1이닝 1승 6패, 평균자책점 9.42를 기록했다. 탈삼진은 39개를 잡았지만, 볼넷도 33개를 내줬다. WHIP(이닝당 출루허용률) 2.09까지 치솟았다.

볼넷으로 주자를 모은 후 적시타를 맞아 실점하는 패턴이 반복됐다. 팀의 미래로 여겨져 꾸준히 기회를 받았다. 그러나 반복된 난조에 이 감독은 1군 엔트리 제외를 결정했다. 이의리의 마지막 1군 등판은 지난 5월 29일 잠실 LG전이다. 당시 2이닝 6실점으로 흔들렸다.

이 감독은 이의리를 선발진에 넣는 구상을 하지 않고 있다. 현재 애덤 올러-제임스 네일-양현종-황동하-시라카와 게이쇼가 선발 로테이션을 담당하고 있으며, 김태형이 대체 선발로 나서고 있다. 후반기 실전 등판에서 내용이 좋아지더라도 우선 롱릴리프 역할로 1군에 올리는 방안이 유력하다.

football1229@newspim.com