안산 웨이브스, KBO 드림컵 첫 출전에 우승…디펜딩 챔피언 연천 9-1 완파

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 신생팀 안산 웨이브스가 2026 KBO 드림컵 독립야구대회 정상에 올랐다.

안산은 29일 강원도 횡성 KBO 야구센터에서 열린 '2026 KBO 드림컵 독립야구대회' 결승전에서 연천 미라클을 9-1로 꺾고 우승했다. 지난해 창단한 안산은 디펜딩 챔피언 연천을 완파하며 올해 첫 출전한 이 대회에서 곧바로 우승 트로피를 들어 올렸다.

[서울=뉴스핌] KBO 드림컵 우승을 차지한 안산 선수단 [사진=안산 웨이브스] 2026.06.30 football1229@newspim.com

안산은 경기 초반부터 주도권을 잡았다. 1회초 최율기의 1타점 적시타로 선취점을 뽑았고, 2회초 무사 1, 3루에서는 박희수의 기습 번트 안타와 상대 폭투를 묶어 3-0으로 달아났다. 다만 5회말 유상민에게 희생플라이를 허용해 1점을 내줬다.

3-1로 앞선 6회초에는 양재문이 솔로 홈런을 터뜨려 격차를 벌렸다. 8회초 김태민의 밀어내기 볼넷으로 1점을 추가한 안산은 9회초 박재형의 2타점 적시타를 포함해 4득점 빅이닝을 만들며 승부에 쐐기를 박았다.

마운드도 안정적이었다. 안산 선발투수 이재성은 3이닝 무실점으로 좋은 출발을 만들었다. 이어 최민수가 3이닝 1실점으로 버티며 승리투수가 됐고, 인형진은 1이닝 무실점으로 홀드를 기록했다.

대회 최우수선수(MVP)는 안산의 투타 겸업 선수 박희수에게 돌아갔다. 결승전에서 유격수로 나선 박희수는 5타수 2안타 2타점을 기록해 승리를 이끌었다. 8회말에는 투수로 마운드에 올라 무사 1루 위기를 막는 등 2이닝 무실점으로 팀 승리를 지켰다.

박희수는 이번 대회에서 타자로 9타수 4안타 2타점, 타율 0.444를 기록했다. 투수로도 4.1이닝 5탈삼진 무실점으로 활약하며 MVP 트로피와 100만원 상당의 야구용품을 받았다.

우수투수상은 안산 인형진, 우수타자상은 안산 양재문이 차지했다. 감독상은 안산 오태곤 감독에게 돌아갔고, 감투상은 연천 조강희가 받았다.

준우승팀 연천은 선발투수 코우키가 5.2이닝 4실점으로 버텼다. 5회말 유상민의 희생플라이로 1점을 만회했지만, 흐름을 뒤집지 못했다. 연천의 대회 2연패 도전은 결승에서 멈췄다.

우승팀 안산에는 우승 트로피와 메달, 2000만원 상당의 야구용품이 수여됐다. 준우승팀 연천은 트로피와 메달, 1000만원 상당의 야구용품을 받았다.

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