경기도교육청성남도서관, 청소년 추천도서 포스터 제작·배포

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새책평가단 회원·사서 등 재능기부 봉사단 '꿈별책단' 주도로 도서 선정

도내 중학교 및 주요 청소년 기관 배포… 학교도서관 자료 수집 지원

[성남=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청성남도서관이 청소년들의 독서 역량을 강화하고 자율적인 독서 습관 형성을 돕기 위해 특별한 도서 추천 포스터를 선보인다.

경기도교육청성남도서관은 '꿈별책단 청소년 추천도서 개발 및 포스터 제작' 사업을 전개했다고 밝혔다.[사진= 경기도교육청]

도교육청성남도서관은 청소년 독서 활성화 기반을 마련하고 학교도서관의 우수 자료 수집을 지원하기 위해 '꿈별책단 청소년 추천도서 개발 및 포스터 제작' 사업을 전개했다고 30일 밝혔다.

이번 사업을 위해 성남도서관은 지난 4월부터 6월까지 새책평가단 회원 중 희망자 5명과 전문 사서 1명으로 구성된 재능기부 봉사단 '꿈별책단'을 구성해 운영해왔다.

'꿈별책단'은 정기적인 협의회를 통해 청소년들의 눈높이에 맞는 우수 추천도서를 직접 선정했으며 도서별 리뷰 작성과 핵심 소개 문구 추출 등 포스터 기획 전 과정에 주도적으로 참여했다.

최종 선정된 도서 정보를 담아 제작된 추천도서 포스터는 경기도 내 중학교를 비롯해 경기도교육청 산하 도서관, 성남시 관내 도서관 및 주요 청소년 유관 기관에 순차적으로 배포될 예정이다.

우호삼 경기도교육청성남도서관장은 "시민들의 자발적인 재능기부 봉사단이 직접 참여해 도서를 선정하고 추천하는 과정을 거치며 교육공동체 의식을 함양하는 좋은 계기가 됐다"며 "앞으로도 학교 밖 교육 자원으로서 도서관의 역할을 더욱 확대해 지역 사회의 건강한 독서 생태계를 활성화해 나가겠다"고 전했다.

beignn@newspim.com