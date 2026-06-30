경기도교육청성남도서관, 청소년 추천도서 포스터 제작·배포

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청성남도서관은 30일 청소년 추천도서 포스터를 제작·선보였다고 했다
- 성남도서관은 4~6월 새책평가단과 사서로 봉사단 '꿈별책단'을 꾸려 청소년 눈높이 추천도서를 선정했다
- 추천도서 포스터는 경기도 중학교와 산하 도서관·청소년 기관에 배포돼 지역 독서 생태계 활성화에 기여할 예정이라고 했다
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도내 중학교 및 주요 청소년 기관 배포… 학교도서관 자료 수집 지원
[성남=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청성남도서관이 청소년들의 독서 역량을 강화하고 자율적인 독서 습관 형성을 돕기 위해 특별한 도서 추천 포스터를 선보인다.
도교육청성남도서관은 청소년 독서 활성화 기반을 마련하고 학교도서관의 우수 자료 수집을 지원하기 위해 '꿈별책단 청소년 추천도서 개발 및 포스터 제작' 사업을 전개했다고 30일 밝혔다.
이번 사업을 위해 성남도서관은 지난 4월부터 6월까지 새책평가단 회원 중 희망자 5명과 전문 사서 1명으로 구성된 재능기부 봉사단 '꿈별책단'을 구성해 운영해왔다.
'꿈별책단'은 정기적인 협의회를 통해 청소년들의 눈높이에 맞는 우수 추천도서를 직접 선정했으며 도서별 리뷰 작성과 핵심 소개 문구 추출 등 포스터 기획 전 과정에 주도적으로 참여했다.
최종 선정된 도서 정보를 담아 제작된 추천도서 포스터는 경기도 내 중학교를 비롯해 경기도교육청 산하 도서관, 성남시 관내 도서관 및 주요 청소년 유관 기관에 순차적으로 배포될 예정이다.
우호삼 경기도교육청성남도서관장은 "시민들의 자발적인 재능기부 봉사단이 직접 참여해 도서를 선정하고 추천하는 과정을 거치며 교육공동체 의식을 함양하는 좋은 계기가 됐다"며 "앞으로도 학교 밖 교육 자원으로서 도서관의 역할을 더욱 확대해 지역 사회의 건강한 독서 생태계를 활성화해 나가겠다"고 전했다.
beignn@newspim.com