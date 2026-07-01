전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.01 (수)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

풀라스, 여름 대비 휴대용 선풍기 신제품 2종 공개

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 풀라스가 1일 휴대용 선풍기 신제품 2종을 출시했다.
  • 아이스 쿨링·아쿠아 미스트 선풍기는 BLDC 모터와 100단 풍량·접이식 헤드로 냉각·분무 기능을 강화했다.
  • 풀라스는 매출 성장과 브랜드 수상을 바탕으로 7월에도 빅팬·미니 선풍기 등 소형가전을 확대할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 소형가전 브랜드 풀라스(FULAS)가 여름철 이동과 야외 활동에 활용할 수 있는 휴대용 선풍기 신제품 2종을 선보였다고 밝혔다.

[이미지=풀라스]

이번에 출시된 제품은 '100단 아이스 쿨링 냉각 선풍기'와 '100단 아쿠아 미스트 냉각 선풍기'다. 두 제품 모두 BLDC 모터를 적용했으며, 100단계 풍량 조절이 가능하도록 설계됐다. 접이식 헤드 구조를 갖춰 보관과 휴대가 용이하고, 목걸이 스트랩을 활용해 손으로 들거나 목에 걸어 사용할 수 있다.

최근 휴대용 선풍기는 단순히 바람을 제공하는 제품에서 사용 환경에 따라 냉각감, 분무 기능, 휴대성, 배터리 성능 등을 함께 고려하는 제품군으로 넓힘되고 있다. 특히 출퇴근길, 야외 대기, 캠핑, 스포츠 활동 등 사용 장면이 다양해지면서 소비자가 필요로 하는 기능도 세분화되는 추세다.

'100단 아이스 쿨링 냉각 선풍기'는 강한 바람과 냉각판을 결합한 모델이다. 9.2m/s 풍속과 18.5도 냉각 기능을 갖췄으며, 12.6㎠ 광폭 냉각판을 적용했다. 냉각판을 피부에 직접 접촉해 목이나 얼굴 주변의 열감을 빠르게 낮출 수 있도록 한 것이 회사 측은 설명했다. 대용량 배터리를 탑재해 최대 20시간 사용이 가능하며, 접이식 헤드와 빌트인 카라비너를 적용해 이동 중에도 간편하게 휴대할 수 있다.

'100단 아쿠아 미스트 냉각 선풍기'는 바람에 미스트 분무 기능을 더한 제품이다. 6.7m/s 풍속과 28㎠ 광폭 팬 면적을 갖췄으며, 120ml/h 미스트 분무 기능을 지원한다. 6,000mAh 배터리를 적용해 장시간 외부 활동에서도 사용할 수 있도록 했으며, 바람과 함께 미세한 수분감을 제공해 캠핑, 골프, 등산, 소풍 등 야외 체류 시간이 긴 상황에 적합하다.

풀라스는 사용 환경에 따라 제품 선택 기준이 달라질 수 있다고 설명했다. 사람이 많은 야외 행사나 대중교통 출퇴근처럼 순간적인 냉각감이 필요한 환경에서는 냉각판이 적용된 아이스 쿨링 모델이 활용도가 높고, 장시간 야외에 머무르는 레저 활동에서는 미스트 기능을 갖춘 아쿠아 미스트 모델이 적합하다는 설명이다. 실내나 사무공간 등 비교적 조용한 환경에서는 휴대성과 소음 수준을 고려한 접이식 휴대용 선풍기를 선택할 수 있다.

풀라스는 2021년 12월 설립된 소형가전 전문 브랜드다. 삼성전자 출신 남편과 디자이너 출신 아내가 함께 만든 브랜드로, 생활에 필요한 기능성과 디자인, 가격 경쟁력을 함께 갖춘 제품 개발을 지향하고 있다.

매출 성장세도 이어지고 있다. 풀라스는 2023년 9억원, 2024년 23억원, 2025년 40억원의 매출을 기록했으며, 2026년 상반기에는 45억원의 매출을 달성했다. 또한 한국경제신문 대한민국 No. 1 브랜드를 2024년부터 2026년까지 3년 연속 수상했다.

풀라스 관계자는 "여름철 휴대용 선풍기는 사용자가 어디에서, 얼마나 오래 사용하는지에 따라 필요한 기능이 달라진다"며 "이번 신제품 2종은 냉각판과 미스트 기능을 각각 개선해 출퇴근, 야외 활동, 레저 상황에서 체감할 수 있는 사용성을 높이는 데 중점을 뒀다"고 말했다.

한편 풀라스는 2026년 7월 빅팬 선풍기와 유튜버 쯔양 협업 미니 선풍기 2종을 추가로 출시할 예정이다. 회사는 여름철 계절가전을 중심으로 소형가전 제품군을 지속 넓힘한다는 계획이다.

whitss@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 한성숙 총리 임명안 재가 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 30일 한성숙 국무총리 임명안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 밤 "한 총리의 임명 일자는 7월 1일"이라며 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 한 총리는 이재명 정부 두 번째 총리이자 50대 총리로 취임한다. 또 노무현 정부에서 2006년 첫 여성 국무총리로 임명된 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 총리가 된다.  한 총리 임명동의안은 국회 본회의 투표 결과 재석 의원 167명 중 찬성 166명, 무효 1명으로 가결됐다. 표결에 국민의힘은 불참했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 국회 본회의장 앞에서 기자들과 만나 "총리 인준안에 반대 의사를 이미 명확히 했기 때문에 인준 투표에 들어가지 않을 것"이라고 밝혔다. the13ook@newspim.com 2026-06-30 23:57
사진
동탄 등 주담대 LTV 40% 적용 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 주택시장 과열을 막기 위해 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 규제지역으로 추가 지정함에 따라, 해당 지역에 대한 고강도 대출 규제가 7월 1일부터 시행된다. [사진=금융위원회] 금융위원회는 30일 신진창 사무처장 주재로 국토교통부, 한국은행, 금융감독원 및 주요 금융협회와 '가계부채 점검회의'를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 대출 규제 강화 방안을 발표했다. 이번 회의는 최근 반도체 벨트 등 일부 지역을 중심으로 주택가격 변동성이 확대됨에 따라 시장 불안을 조기에 차단하기 위해 마련됐다. 내일부터 규제지역으로 지정된 지역에서는 강화된 대출 규제가 적용된다. 우선 규제지역 내 주담대 취급 시 LTV가 기존 70%에서 40%로 대폭 축소된다. 단, 생애최초 주택구입이나 정책모기지 등은 완화된 비율(60~70%)이 적용된다. 또한, 다주택자는 수도권 내 주택 구입 시 규제지역 여부와 상관없이 LTV 0%가 적용된다. 이와 함께 투기과열지구 내에서 전세대출 보유 차주가 3억 원을 초과하는 아파트를 구입하는 것이 제한된다. 반대로, 규제지역 내 3억 원 초과 아파트 구입자 역시 전세대출을 받을 수 없다. 또, 1억 원을 초과하는 신용대출을 보유한 차주는 대출 실행일로부터 1년간 규제지역 내 주택 구입이 제한되며, 규제지역 내 1주택 보유자의 재건축·재개발 중도금·이주비 대출 시 추가 주택 구입이 제한된다. 주택 매매·임대사업자 외 여타 사업자의 규제지역 내 주택 구입 목적 주담대도 원천 차단된다. 금융당국은 시장의 혼란과 차주의 불측의 피해를 방지하기 위해 경과 규정을 뒀다. 규제지역 효력 발생일 전일인 30일까지 금융회사 전산상 대출 신청 접수가 완료됐거나, 주택매매계약을 체결하고 계약금 납부를 증명한 차주는 종전 규정을 적용받는다. 토지거래허가 대상 주택의 경우, 30일까지 관할 지자체에 토지거래허가를 신청했다면 예외가 인정된다. 신진창 금융위 사무처장은 이날 회의에서 "강화된 대출 규제가 즉시 시행되는 만큼, 일선 현장에서 혼선이 발생하지 않도록 금융권의 적극적인 협조가 필요하다"며 "각 금융회사는 직원 교육과 전산 시스템 점검 등에 만전을 기해달라"고 주문했다. 또한 주택 실수요자를 향해서도 "강화된 대출 규제 내용을 사전에 숙지하여 자금조달계획에 차질이 생기지 않도록 각별히 유의해 달라"고 당부했다. 아울러 금융위는 최근 기타대출을 중심으로 가계부채 증가세가 지속되고 있다고 지적하며, 관리 목표를 미준수하는 금융회사에 대해서는 현장 점검 등 더욱 강력한 대응에 나서겠다는 방침을 밝혔다. dedanhi@newspim.com 2026-06-30 17:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동