최민호 시장 퇴임…"세종시 앞날에 품격이 영원하길"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"시민과 함께한 시간, 인생 최고의 영광"

충령탑 참배·사무인계 서명 뒤 퇴임식

[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 최민호 제4대 세종시장이 30일 퇴임식을 갖고 4년간의 임기를 마무리했다.

최 시장은 이날 오전 충령탑 참배를 시작으로 공식 일정을 시작했다. 이어 사무인계인수서에 서명한 뒤 언론 간담회를 통해 퇴임 소회를 밝히고 퇴임식에 참석했다.

30일 퇴임식을 앞두고 충령탑 참배하는 최민호 세종시장. [사진=세종시] 2026.06.30 gyun507@newspim.com

퇴임식은 최 시장의 재임 기간 주요 활동을 담은 영상 상영을 시작으로 직원들의 재임기념패 증정, 이임사, 기념촬영, 환송식 순으로 진행됐다.

최 시장은 퇴임사에서 지난 공직생활과 시정 운영 과정을 돌아보며 "인기와 비판을 넘어 국가와 시민을 위해 필요한 일이라면 피하지 않으려 했다"고 말했다.

이어 "소외되고 보이지 않는 곳에 있는 시민을 먼저 돌보는 시장이 되고자 했다"며 "어려운 순간에도 근본을 지키고 상대방의 가치를 존중하는 품격 있는 공직자의 모습을 지키는 것이 제가 다져온 원칙"이라고 강조했다.

그는 시민들을 향한 감사 인사도 전했다. 최 시장은 "시민 여러분과 함께한 시간은 제 인생 최고의 영광이었다"며 "대한민국과 세종의 앞날에 축복과 희망, 품격이 영원하기를 진심으로 기원한다"고 말했다.

최민호 시장은 2022년 7월 1일 제4대 세종시장으로 취임해 4년간 시정을 이끌었다.

gyun507@newspim.com