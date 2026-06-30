무주군 '2050 미래비전' 선포…기본사회·항공우주 도시 도약

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기본사회 실현·미래산업 육성 중심 지속가능 성장전략 제시

중장기 종합발전계획 수립...주민 참여 기반 미래도시 구현

[무주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 무주군이 기본사회 실현과 항공우주산업 육성을 중심으로 한 2050 미래비전을 제시하며 지속 가능한 성장 기반 마련에 나섰다.

무주군은 30일 '삶을 책임지는 기본사회 미래산업을 선도하는 항공우주 중심도시 무주'를 핵심으로 하는 '2050 미래비전'을 발표했다.

황인홍 무주군수가 기자들에게 2050 미래비전을 설명하고 있다.[사진=무주군]2026.06.30 lbs0964@newspim.com

군은 오는 2050년까지 지속 가능한 성장 기반 구축을 목표로 무주형 기본사회 실현과 항공우주산업 중심 미래산업 육성 체류형 관광휴양도시 조성 청정가치 기반 농업경쟁력 강화를 핵심 전략으로 추진한다.

황인홍 무주군수는 이날 "기본소득과 사회서비스 확대 통합돌봄 체계 구축 빈집 재생을 통한 정주여건 개선 의료와 복지 인프라 확충 등을 통해 기본사회를 실현하겠다"고 밝혔다.

또 현대로템을 기반으로 항공우주산업 생태계 조성과 미래산업 기반 구축에 속도를 내고 관광과 농업을 지역발전의 양대 축으로 육성해 균형 있는 성장과 지역경제 활성화를 이끌겠다고 강조했다.

황 군수는 "2050 미래비전은 군민과의 약속이자 다음 세대를 위한 최선의 선택"이라며 "군민의 삶을 책임지는 기본사회와 항공우주 중심도시를 실현해 가장 살기 좋고 살고 싶은 무주를 만들겠다"고 말했다.

무주군은 지난 3월 착수한 '무주군 미래비전 2050 중장기 종합발전계획' 용역을 통해 비전을 구체화할 계획이다.

정책 환경 변화와 인구 위기 주민 수요 등을 종합적으로 반영해 6개 읍면 특성에 맞는 발전 전략을 마련하고 주민 설문과 전문가 자문 주민공청회 등을 통해 실행력을 높일 방침이다.

한편 무주군은 민선 9기 출범일인 7월 1일 전통생활문화체험관에서 '2050 미래비전 선포식'을 열고 마을구심체와 기관사회단체 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 비전 선포와 미래비전 보고 등을 진행할 예정이다.

lbs0964@newspim.com