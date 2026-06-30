안산산업역사박물관, 상설전시 새단장·소장품 교체 완료

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 30일 산업역사박물관 상설전시실3 개편을 완료했다고 밝혔다
- 전시는 제지·인쇄에서 섬유염색 산업 중심으로 재구성돼 안산 산업 발전 과정을 소개한다
- 섬유 관련 소장품을 순환전시해 산업유물 활용도를 높이고 박물관을 대표 산업문화 공간으로 운영할 계획이다
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이민근 시장 "안산의 산업문화·도시 정체성 알리는 대표 문화 공간으로 운영"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 안산산업역사박물관 상설전시실 3에서 전시 개편과 소장품 교체를 완료하고 이번 주부터 관람객을 새롭게 맞이할 것이라고 30일 밝혔다.
시에 따르면 이번 전시 개편은 박물관 소장품 활용도를 높이고 다양한 산업 콘텐츠를 시민들에게 선보이기 위해 실행됐다. 기존 제지·인쇄산업을 중심으로 한 전시는 섬유염색산업에 중점을 두고 재구성해 안산 산업의 발전 과정을 더욱 효과적으로 소개한다.
새로운 전시물에는 '실의 여정' 특별기획전에서 소개된 섬유직조기, 염료 및 잉크 샘플, 컬러북 등이 포함돼 관람객들이 지속적으로 관람할 수 있도록 했다. 또한 섬유염색산업과 관련된 잡지와 산업 자료 등 다양한 소장품도 새롭게 전시돼 안산 섬유산업의 성장과 산업 현장을 생생히 전달한다.
전시 개편에 따라 전시 패널 및 명패를全面적으로 교체하고 소장품 보호를 위한 유리문을 설치했으며 박물관의 특성을 반영한 공간 연출도 적용하여 전시 환경이 개선됐다. 다양한 조형물과 시각 요소가 보강돼 관람객들이 보다 쾌적하고 몰입감 있게 관람할 수 있는 여건이 마련됐다.
안산산업역사박물관은 이번 전시 개편을 발판 삼아 소장품을 지속적으로 공개하고 정기적인 순환전시 체계를 구축할 예정이다. 이를 통해 산업유물 활용도를 높이며 장기 보존과 예방적 관리에도 적극 나설 계획이다.
이민근 안산시장은 "산업유물은 안산의 성장과 산업 발전을 보여주는 귀중한 자산"이라며 "앞으로도 다양한 소장품을 시민들에게 지속적으로 소개하고 산업역사박물관이 안산의 산업문화와 도시 정체성을 알리는 대표적인 문화 공간으로 자리 잡도록 내실 있게 운영하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com