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IPARK현대산업개발, 웰니스 라이프의 시작···파크로쉬 서울원 공개

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  • IPARK현대산업개발이 29일 파크로쉬 서울원 견본주택을 열고 분양을 시작했다.
  • 서울 노원구에 들어서는 파크로쉬 서울원은 49층 2개 동 768가구 규모의 프리미엄 웰니스 민간임대주택이다.
  • 서울아산병원 연계 의료·식사·커뮤니티·AI 스마트 케어를 결합한 웰니스 라이프를 제공하며 입주는 2028년 7월 예정이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = IPARK현대산업개발이 파크로쉬 서울원의 견본주택을 오픈하고 본격적인 분양에 돌입한다.

파크로쉬 서울원은 서울시 노원구 화랑로45길 145 일대 서울원 아이파크 내 지하 4층~지상 최고 49층, 2개 동, 전용면적 70~80㎡, 총 768가구 규모다. 전용면적별 가구 수는 ▲70㎡ 192가구 ▲73㎡ 192가구 ▲80㎡ 384가구다.

파크로쉬 서울원은 자연에서 시작된 웰니스의 가치를 도심 속 삶으로 확장한 새로운 웰니스 주거 모델로, 전 연령대가 입주할 수 있는 프리미엄 민간임대주택이다. 특히 IPARK현대산업개발이 직접 보유·운영하며, 보증금과 월 관리비, 멤버십 등을 기반으로 단순한 주거를 넘어 의료와 식사, 커뮤니티 등 다양한 웰니스 라이프 케어 서비스를 제공한다. 임대보증금은 전용면적 70㎡, 73㎡, 80㎡ 기준 각각 10억1000만원, 10억6000만원, 11억9000만원부터 책정됐다.

IPARK현대산업개발이 파크로쉬 서울원의 견본주택을 오픈하고 본격적인 분양에 돌입한다. 파크로쉬 서울원은 자연에서 시작된 웰니스의 가치를 도심 속 삶으로 확장한 새로운 웰니스 주거모델로 전 연령대가 입주할 수 있으며, 단순 주거를 넘어 의료와 식사, 커뮤니티 등 웰니스 라이프 케어를 누릴 수 있다. [자료=IPARK현대산업개발]

파크로쉬 서울원은 고귀한 안식과 재생을 상징하는 더 사이프레스(The Cypress)와 도심 속 숲속 안식처를 의미하는 더 그로브(The Grove)로 구성된다. 지상 41~49층에 있는 144가구의 더 사이프레스는 차별화된 웰니스 주거환경과 전용 프리미엄 서비스를 제공한다. 지상 2~40층에 있는 624가구의 더 그로브는 균형 잡힌 라이프스타일을 위한 효율적인 공간 구성과 실용적인 웰니스 프로그램을 통해 편안하면서도 품격 있는 일상을 선사한다.

◆ 멤버십 기반 프로그램 운영···다양한 서비스로 완성되는 웰니스 라이프

보증금과 월 관리비, 멤버십 등을 기반으로 운영되는 파크로쉬 서울원에서는 의료·컨시어지·스마트 서비스 등 다양한 프리미엄 서비스를 통해 새로운 웰니스 라이프를 경험할 수 있다.

서울아산병원의 헬스케어 프로그램을 통해 건강검진부터 예방, 사후관리까지 단지 내에서 누릴 수 있다. 혈압과 신체 균형 등 건강 지표를 실시간으로 분석해 체계적인 건강관리가 가능하며, 전문 간호사가 24시간 함께하는 밀착 케어 서비스도 제공될 예정이다. 단지 내 의료시설뿐만 아니라 응급 상황 발생 시 외부 상급병원과 신속하게 연계되는 시스템을 갖췄으며, 대기 시간 없는 비대면 진료와 맞춤형 처방을 통해 더 안전하고 편리한 일상을 지원할 예정이다.

공유 공간인 커뮤니티 시설에서는 여유와 건강, 관계를 모두 아우를 수 있도록 다양한 프로그램을 운영한다. 식사와 티타임이 가능한 루프 테라스, 카페테리아, 모임을 위한 프라이빗 다이닝룸을 비롯해 워터가든 내 웰니스 요가존, 호텔식 사우나 등 건강관리 공간이 마련된다. 또한 독서와 사색, 일과 휴식이 공존하는 로쉬 라운지와 교육·엔터테인먼트 공간도 들어설 예정이다.

호텔식 식사와 컨시어지 서비스도 제공될 예정이다. 호텔 IPARK의 건강 식단 컨설팅과 고메드 갤러리아의 프리미엄 영양 식단을 통해 호텔 다이닝 서비스를 누릴 수 있다. 또한 초이스바이반트를 통해 헬스, 수영, 골프 등 프리미엄 피트니스 프로그램도 이용할 수 있다. 세대 내외부를 관리하는 전담 매니저 서비스와 정기적인 하우스키핑 서비스를 통해 쾌적한 주거환경을 유지할 수 있다. 이와 함께 자산 관련 전문가 컨설팅 서비스도 제공할 계획이다.

입주민의 일상을 세심하게 지원하는 스마트 서비스도 적용될 예정이다. 가전이 스스로 집안 공기 상태와 밝기 등 환경을 파악하고 작동하는 AI 홈비서 시스템과 진료 예약, 식사 메뉴 확인, 모임 추천 등이 가능한 연동 앱을 제공한다. 또한 단지 내 전 공간의 안전을 관리하는 AI 스마트 관제 시스템, 외부 오염원 차단과 공용 공간 위생 강화를 위한 로봇 배송 서비스, 심박수와 수면 데이터를 자동 기록해 이상 징후 발생 시 가족에게 알림을 제공하는 안심 케어 서비스도 도입될 예정이다.

◆ 개인의 라이프스타일을 고려한 주거공간 조성···입주민 안전 친화 설계 적용

주거공간은 실수요자의 선호도가 높고 부부의 독립적인 생활도 가능한 전용면적 70~80㎡ 타입으로 구성했다. 각 타입에는 천장 및 벽면 간접 조명을 적용해 호텔식 분위기를 조성하고, 외산 주방가구를 적용해 고급스러운 분위기를 연출한다.

독립적인 거주자를 위한 전용면적 70㎡, 73㎡ 타입은 거실과 주방을 연계한 구성을 갖췄으며, 건식 욕실과 파우더 공간, 두 개의 마스터룸을 갖춘 구조다. 전용면적 80㎡ 타입에는 알파룸을 추가해 취미 활동을 원하는 수요에 맞췄다. 입주민들은 두 개의 마스터룸을 각자의 생활 방식에 맞춰 독립된 침실로 활용하거나, 한 공간을 서재나 취미실 등으로 사용할 수 있다.

주거 공간 내부에는 사용자 친화 설계를 통해 입주민의 안전과 생활 편의를 극대화했다. 단차가 없는 설계에 미닫이문과 논슬립 타일, 안전 손잡이와 현관 벤치 등을 적용하고 동선을 최적화했다. 거실과 안방 사이에는 슬라이딩 도어를 적용해 개방 시 거실과 침실을 하나의 공간처럼 연결해 개방감을 극대화할 수 있다. 또한 여유 있는 드레스룸과 팬트리를 통해 수납공간을 확보했다.

◆ AI 기반 스마트 웰니스 시스템 구축···의료와 생활 서비스를 결합한 라이프 케어

세대 내에서는 AI IoT 시스템을 기반으로 개인 맞춤형 건강·안전 관리가 가능하며, 공용부 AI 시스템과 연계해 실시간 이상 징후를 감지하고 안전사고를 예방하는 통합 스마트 웰니스 생태계를 구축한다. 세대 내 대화형 월패드인 AI 홈비서가 건강 상태와 생활 습관 등을 학습해 개인별 맞춤형 케어를 제공한다. AI 홈비서를 통해 조명, 온도, 습도 등 실내 환경을 최적화할 수 있으며 일정 알림과 서비스 호출도 가능하다.

또한 활동량과 생체 신호, 수면 패턴에 기반해 건강을 관리하고 위험 감지 시 비상 대응 체계를 자동으로 가동하며, 의료 관련 서비스를 연결하거나 예약할 수 있다. 이 외에도 음성 기반 커뮤니케이션 채널, 단지 커뮤니티 시설 예약 등 생활 편의를 위한 서비스도 이용할 수 있다.

스마트 홈과 연계된 앱을 통해 입주민의 생활 관리와 이상 알림, 건강 상태 조회 등 건강관리 서비스는 물론 보호자 알림 및 기타 생활 서비스도 이용할 수 있다.

AI가 탑재된 월패드뿐만 아니라 지문인식 도어락, 홈 IoT가 연동된 스마트 스위치, 조명과 난방 제어가 가능한 통합 스위치, 생체신호를 모니터링하는 비접촉 센서, 비상 콜 스위치, 안전 유도등, 공기질을 감지할 수 있는 무선 AP 등도 적용된다. 안면인식 스마트 원패스를 통해 지하 주차장부터 각 세대까지 비접촉 자동 출입 환경을 구축하며, 공동 현관 안면인식 로비폰과 세대 안면인식 현관 카메라를 적용해 보안과 안전뿐 아니라 심리스한 경험을 제공한다.

파크로쉬 서울원에는 UNStudio와 타운스케이프 등 글로벌 설계·조경 전문 기업들이 참여해 건축과 조경이 유기적으로 어우러진 차별화된 환경을 조성한다. 외관에는 서울의 지형을 형상화한 불규칙한 사각형 패턴의 디자인이 적용되며, 봄을 테마로 한 색채 계획을 반영했다. 도심 속 자연을 느낄 수 있도록 독립적인 숲길 산책로를 조성해 경춘선 숲길까지 자연스럽게 연결되도록 계획했다. 내부에는 녹지로 둘러싸인 휴게 광장을 마련해 세대 간 교류가 자연스럽게 이어질 수 있도록 했다.

전 연령대가 입주할 수 있는 프리미엄 민간임대주택인 파크로쉬 서울원의 청약 접수는 지난 29일부터 30일까지 이틀간 진행된다. 당첨자 발표는 7월 3일이다. 계약은 7월 7일부터 9일까지 진행된다. 파크로쉬 서울원의 입주는 2028년 7월 예정이다.

leedh@newspim.com

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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