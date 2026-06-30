가루쌀 '빵지순례' 전국 확대…300개 빵집 참여

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작년보다 참여 매장 3배 늘어

7월부터 4개월간 전국서 진행

구매 고객에 키링·오븐 등 증정

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 가루쌀 소비 확대를 위해 전국 300개 제과점이 참여하는 '가루쌀 빵지순례' 행사를 연다. 올해는 참여 매장이 지난해보다 3배 늘어 역대 최대 규모로 진행된다.

농림축산식품부는 오는 7월 1일부터 10월 31일까지 전국 300개 빵집과 함께 가루쌀 빵지순례 이벤트를 개최한다고 30일 밝혔다.

가루쌀 빵지순례는 쌀 수급 안정과 식량자급률 제고를 위해 추진하는 가루쌀 산업 육성 정책의 하나다. 가루쌀을 활용한 제과·제빵 메뉴 개발과 판촉을 지원하는 사업으로 올해 3년째를 맞았다.

가루쌀 빵지순례 홍보 안내문 [자료=농림축산식품부] 2026.06.30 rang@newspim.com

올해 행사에는 전국 300개 빵집이 참여해 가루쌀을 활용한 제과·제빵 제품을 판매한다. 참여 규모는 지난해보다 3배 확대됐다.

행사 기간 참여 매장에서 가루쌀빵을 포함해 2만원 이상 구매하면 인기 애니메이션 '브레드 이발소' 제작팀과 협업해 만든 키링을 증정한다.

또 가루쌀 제과·제빵 제품을 5개 이상 구매한 소비자를 대상으로 매달 2명을 추첨해 오븐기를 제공하는 행사도 함께 진행한다.

정혜련 농식품부 식량정책관은 "빵지순례를 통해 소비자들이 가루쌀에 대한 친밀감을 높여 가루쌀 소비 확대의 계기가 되길 바란다"며 "관련 업계와 협력해 소비자들이 우수한 품질의 맛있는 가루쌀 제과·제빵을 즐길 수 있는 다양한 기회를 마련하도록 노력하겠다"고 말했다.

rang@newspim.com