'정직한 업무 수행 다짐' 두나무, 준법 경영 실천 서약식 개최

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 25일 준법 경영 실천 서약식을 개최했다.
- 임직원 모두 공정·정직한 업무를 다짐하고 준법 과제 4대를 채택했다.
- 두나무는 공정거래 준수·정기 교육 등으로 준법 체계를 고도화해왔다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 지난 25일 '준법 경영 실천 서약식'을 개최했다고 30일 밝혔다.
서울 서초구 스퀘어큐브에서 열린 이날 행사에는 오경석 CEO와 임종헌 CLO, 양두호 CCO를 포함한 관련 부서 임직원들이 참석했다. 두나무는 준법 경영 실천 의지를 대내외에 알리고 임직원들의 윤리 의식을 높이기 위해 이번 서약식을 추진했다.
행사에 참여한 모든 직원은 공정하고 정직한 업무 수행을 다짐하며 '준법 경영 실천 서약서'에 서명했다. 이후 각 부서의 준법 관련 업무 현황을 공유하고 향후 방향성에 대한 논의도 진행됐다.
서약서에는 ▲사내 규정 및 법령 준수와 내부통제 체계 강화 ▲컴플라이언스 리스크 대응 및 정보 자산 보호 ▲컴플라이언스 프로그램 운영과 사내 교육 적극 참여 ▲투명한 거래 질서 확립과 건강한 디지털자산 시장 조성 등 4대 핵심 과제가 포함됐다.
오경석 대표는 격려사를 통해 "디지털자산 시장에서 투명한 거래 질서를 세우고 이용자 보호에 앞장서는 것은 건전한 시장 생태계 확립을 위한 최우선 가치"라며 "앞으로도 철저한 준법 경영을 바탕으로 시장 신뢰 제고와 이용자 보호에 힘쓰겠다"고 말했다.
한편, 두나무는 2025년 공정거래자율준수 프로그램 도입을 선포하고 임종헌 CLO를 자율준수 관리자로 선임해 공정거래 준수 체계를 고도화했다. 또한, 전 임직원의 준법 의식 함양과 참여를 위해 정기 교육과 사내 소식지 발간 등 다양한 활동을 지속하고 있다.
dedanhi@newspim.com