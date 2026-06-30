부산해양자연사박물관, '36: 잃어버린 시대 부산바다의 기록' 전시

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일제강점기 수산자원 수탈 재조명

수산업 변화와 자원 관리 방안 분석

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 일제강점기부터 1960년대까지 부산 앞바다에서 벌어진 수산자원 수탈과 해방 이후 수산업 재건 과정을 고문헌으로 되짚는 전시가 열린다.

부산시 해양자연사박물관은 7월 1일부터 8월 30일까지 박물관 2관 4층 로비에서 팝업테마전 '36: 잃어버린 시대 부산바다의 기록'을 개최한다고 30일 밝혔다.

팝업테마전 36:잃어버린 시대 부산바다의 기록 포스터[사진= 부산시 해양자연사박물관] 2026.06.30

이번 전시는 박물관이 소장한 고문헌을 바탕으로 일제강점기부터 해방 이후까지 부산 수산업의 변화를 살펴보고 그 역사적 의미를 짚기 위해 마련됐다.

전시는 1장 '바다를 자원으로', 2장 '전쟁에 짓눌린 바다의 기억', 3장 '되찾은 우리바다의 기억' 등 세 개의 주제로 구성했다. 관람객은 일제강점기부터 해방 이후 1950~1960년대에 이르는 부산 수산업의 변화상을 시기별로 살펴볼 수 있다.

1장 '바다를 자원으로'에서는 1911년 조선총독부 어업령 제정 이후를 다룬다. 근대화라는 명분 아래 부산 연안에서 이뤄진 어장 개발과 수산자원 이용 정책이 실제로는 어떻게 자원 수탈로 이어졌는지 관련 문건과 통계를 통해 보여준다.

2장 '전쟁에 짓눌린 바다의 기억'에서는 1931년 만주사변 이후 부산 수산물이 전쟁 수행을 위한 물자와 군수품 공급원으로 동원된 과정을 조명한다. 당시 생산된 수산물이 어떤 경로로 전용됐는지, 어떤 어종이 집중적으로 포획·반출됐는지에 대한 기록을 함께 소개한다.

3장 '되찾은 우리바다의 기억'에서는 해방 이후 우리 손으로 수산업을 복구·발전시키기 위한 노력을 다룬다. 전쟁과 수탈을 거친 뒤 부산 수산업이 어떤 방향을 모색했고, 자원 관리와 산업 구조가 어떻게 재편됐는지 정부 자료와 지역 기록 등을 통해 정리했다.

박물관 측은 이번 전시가 부산 수산업의 역사와 의미를 재조명하는 계기가 될 것으로 보고 있다.

이향숙 해양자연사박물관장은 "박물관이 소장한 고문헌을 통해 부산에서 벌어진 수산자원 수탈의 과정을 다시 살펴보고 해방 이후 우리 스스로 수산업을 일으켜 온 역사를 돌아보는 자리가 되기를 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com