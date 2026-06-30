부산시, 해양 소형모듈원자로 전략 논의 세미나…AI·탄소규제 대응

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해양 SMR 설계 특성과 인력 양성

민·관·학 협력체계 강화 주도권 확보

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 인공지능(AI) 확산과 북극항로 개척, 데이터센터 증가로 인한 전력수요 급증과 국제해사기구(IMO) 탄소규제에 대응하기 위한 해양 소형모듈원자로(SMR) 산업 전략을 논의하는 자리가 부산에서 마련했다.

시는 30일 오후 2시 동구 아스티호텔 부산 그랜드볼룸에서 '2026 부산광역시 해양 소형모듈원자로(Small Modular Reactor) 육성 세미나'를 개최한다고 밝혔다.

부산시가 30일 오후 2시 동구 아스티호텔 부산 그랜드볼룸에서 2026 부산광역시 해양 소형모듈원자로(Small Modular Reactor) 육성 세미나를 개최한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

세미나는 부산시와 한국생산기술원이 공동 주최하고 한국원자력기자재진흥협회, 한국선급, 선박해양플랜트연구소, 한국원자력연구원, 한국해양대학교, 울산과학기술원 등 산·학·연 관계자 100여 명이 참석한다. 해양 소형모듈원자로는 부유식 원전과 원자력추진선 등을 포함하는 개념으로 차세대 해양 에너지·운송 수단으로 주목받고 있다.

행사는 '북극항로와 AI시대를 여는 차세대 원자력 산업전략'을 주제로 지역 원전·조선·해운 분야 기업과 대학, 관계기관을 대상으로 해양 SMR의 글로벌 동향과 규정, 산업전략을 공유하고 토론하는 방식으로 구성됐다. 세미나는 주제발표와 패널토론 순으로 진행된다.

주제발표에서는 이재규 한국원자력기자재진흥협회 수석전문위원이 '해양 소형모듈원자로(SMR) 글로벌 현황과 국내 공급망의 수출형 전환 전략'을 통해 세계 해양 SMR 개발 추이와 국내 기자재 산업의 전환 방향을 짚는다.

이상익 한국선급 파트장은 '해양 소형모듈원자로(SMR)의 글로벌 규정 동향과 산업 전략'을 발표하며 국제해사·원자력 규제 변화와 인증·표준화 대응 전략을 설명한다. 백부근 선박해양플랜트연구소 책임연구원은 '해양 소형모듈원자로(SMR)의 설계특성과 인력양성 방안'을 주제로 해양 적용 설계 요구사항과 전문인력 확보 방안을 제시한다.

이어진 패널토론은 김종도 한국해양대학교 교수가 좌장을 맡았으며 이동형 한국원자력연구원 단장, 방인철 울산과학기술원 교수, 주제발표자 등이 참여한다. 패널들은 앞선 발표 내용을 토대로 해양 SMR 산업전략과 전문인력 양성, 산업 생태계 조성 방향을 집중 논의한다.

북극항로 관련 해운·조선 산업과 데이터센터 전력 공급, 해양 탄소중립 정책과 연계한 해양 SMR 활용 가능성이 주요 논점으로 다뤄진다.

시는 인공지능과 데이터센터 확산, 국제해사기구 탄소규제에 따른 해양 소형모듈원자로 수요 증가를 미래 산업기회로 보고 이번 세미나를 계기로 관련 시장 주도권 확보에 나선다는 방침이다. 시는 해양 SMR 관련 세미나와 포럼을 매년 개최해 정책·기술 동향을 공유하고 민·관·학 협력 기반을 강화할 계획이다.

한국해양대학교가 세계 최초 해양 SMR 시험·인증을 담당할 유엔 산하 기구 설립 필요성을 제안한 바 있어, 부산 지역의 해양 SMR 관련 논의는 제도·규범 차원으로도 확대되는 분위기다.

김기환 시민안전실장은 "해양 소형모듈원자로(SMR)는 인공지능(AI)과 북극항로 시대를 선도하기 위한 차세대 기술"이라며 "해양 SMR 시장을 선점할 수 있도록 민·관·학 협업체계를 공고히 하고 관련 생태계를 조성하는 데 앞으로도 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com