CGV, 7월 단독 라인업 '씨집에 가면' 공개

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스릴러·공연 실황 등 다채…여름 관객몰이

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 월간 기획전 '씨집에 가면'을 통해 오는 7월 극장에서 단독으로 선보일 신작 라인업을 30일 발표했다.

이번 라인업은 공포 스릴러부터 애니메이션, 뮤지컬 및 콘서트 실황, 라이브 생중계까지 다양한 장르로 구성됐다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV '씨집에가면' 7월 단독 콘텐츠 라인업 [사진=CGV] 2026.06.30 taeyi427@newspim.com

오는 7월 1일에는 네 편의 작품이 동시에 개봉한다. '레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질'은 지옥에서 돌아온 신부 그레이스와 동생 페이스가 잔혹한 데스 게임에 휘말리는 과정을 그린 액션 스릴러물이다. 독창적인 설정에 강렬한 액션과 사회적 풍자를 가미했다.

같은 날 선보이는 '극장판 암살교실 모두의 시간'은 글로벌 누적 발행 부수 2700만부를 기록한 동명 만화가 원작이다. 지구 파괴를 선언한 초생물 교사와 그를 저지하려는 학생들의 이야기를 다뤘으며 TV 애니메이션 방영 10주년 기념 미공개 에피소드가 포함됐다.

한국문화예술위원회와 CGV의 협력 사업인 '아르코 라이브'의 일환으로 기획된 '뮤지컬 푸른 사자 와니니'도 1일 전국 15개 극장에서 상영을 시작한다. 아울러 전설적인 팝스타의 무대를 담은 콘서트 다큐멘터리 '에픽: 엘비스 프레슬리 콘서트'는 일반 2D와 IMAX 포맷으로 관객을 만난다.

미공개 아카이브 영상을 기반으로 그의 실제 음성과 퍼포먼스를 재구성했다.

이어 2일에는 그룹 NCT의 멤버 제노와 재민이 주연을 맡은 스포츠 성장 드라마 '와인드업: 더 무비'가 개봉한다. 압박감으로 공을 던지지 못하는 고교 야구 투수와 전학생 매니저의 순수한 우정을 그렸다.

5일에는 글로벌 아티스트의 공연을 실시간으로 즐기는 라이브 뷰잉이 진행된다. 일본 밴드 미세스 그린 애플의 투어 파이널 공연 현장인 도쿄 MUFG 스타디움의 열기를 국내 극장에 단독 생중계할 예정이다.

8일 개봉하는 오컬트 호러 영화 '키퍼'는 연인을 따라 외딴곳에 도착한 주인공 리즈가 의문의 저주와 기이한 환영에 시달리는 이야기다. 영화 '롱레그스'의 오스굿 퍼킨스 감독이 메가폰을 잡고 '백룸' 제작진이 참여했다.

장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 "7월 무더위를 잊을 수 있도록 스릴러부터 라이브 생중계까지 다채로운 취향을 반영한 콘텐츠를 준비했다"고 전했다.

taeyi427@newspim.com