부산시 '부산 클래식 리추얼' 운영…클래식 공연·와인 페어링 체험

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 부산관광공사가 30일 공연·미식 결합 관광상품 ‘부산 클래식 리추얼’을 선보였다고 밝혔다.
- 이 상품은 부산콘서트홀에서 클래식 공연 후 와인·미식 체험을 결합해 7월부터 10월까지 총 9회 운영한다.
- 부산시는 공연·미식·야간관광 연계 체류형 상품을 확대해 문화·예술 중심 경험형 관광 콘텐츠를 강화할 계획이다.
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관광 수요 변화 맞춘 콘텐츠 확대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 공연과 미식을 결합한 체류형 관광상품을 선보인다.
부산시와 부산관광공사는 다음달부터 관광객 체류시간 확대와 소비 증대를 위한 공연 특화 관광상품 '부산 클래식 리추얼(Symphony & Vine)'을 운영한다고 30일 밝혔다.
이번 사업은 문화체육관광부 '남부권 광역관광 개발계획'에 따른 특화진흥사업으로 부산의 문화예술 인프라를 활용한 관광 콘텐츠 발굴을 위해 추진된다. 부산콘서트홀을 중심으로 공연 관람과 미식 체험을 결합한 체류형 상품으로 기획됐다.
상품은 클래식 공연 관람 이후 와인 페어링과 미식 체험을 연계한 패키지 형태로 운영된다. 7월부터 10월까지 총 9회, 회차별 30명 규모로 진행된다.
프로그램은 공연 곡의 분위기와 작곡가 배경 등을 와인과 연계해 설명하는 방식으로 구성됐다. 일부 회차는 숙박을 포함한 체류형 상품으로 운영된다.
시는 관광 수요가 문화·예술·미식 중심의 경험형으로 변화하는 흐름에 대응해 관련 콘텐츠를 확대할 계획이다. 지난해 운영된 유사 상품을 바탕으로 공연과 관광을 결합한 모델을 지속적으로 강화한다는 방침이다.
이번 상품은 이날 오전 10시부터 판매를 시작했으며 일정과 참여 방법은 공연 예매 플랫폼 '그리니어' 누리집과 공식 채널에서 확인할 수 있다.
시는 향후 공연과 미식, 야간관광 등을 연계한 관광상품을 확대해 체류형 관광 기반을 강화할 계획이다.
나윤빈 관광마이스국장은 "공연 관람에 미식과 경험 요소를 결합해 차별화된 관광모델을 만들었다"며 "공연, 미식, 야간관광 등 부산의 강점을 활용한 고부가가치 상품을 계속 발굴하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com