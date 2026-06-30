삼성 SSAFY 누적 취업률 85%…AI 인재 1만명 취업 눈앞

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 교육 1025시간 편성…실전형 인재 양성

13기까지 9396명 취업·우대 기업 185곳

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성의 대표 청년 소프트웨어(SW)·인공지능(AI) 인재 양성 프로그램인 삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY) 14기 교육생들이 수료 과정을 마쳤다.

삼성은 30일 서울 강남구 SSAFY 서울캠퍼스에서 14기 수료식을 열었다. 이날 행사에는 권창준 고용노동부 차관, 서일준 국민의힘 의원, SSAFY 자문위원인 류석영 카이스트 전산학부 교수, 박승희 삼성전자 CR담당 사장, 수료생과 가족 등 100여 명이 참석했다. 서울·대전·광주·구미·부울경 등 전국 캠퍼스 수료생은 온라인으로 함께했다.

SSAFY는 2018년 삼성이 발표한 '경제 활성화와 일자리 창출 방안'의 일환으로 시작됐다. 청년들의 취업 경쟁력 강화와 국내 AI·SW 생태계 저변 확대에 기여하며 삼성의 대표 CSR 프로그램으로 자리 잡았다.

지난해 3월 이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장이 서울 강남구 삼성 청년 소프트웨어 아카데미(SSAFY)에서 열린 '청년 취업 지원 현장 간담회'에서 교육생들을 격려한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

SSAFY는 2018년 12월 1기 교육을 시작한 이후 13기까지 누적 1만1000여 명이 수료했다. 이 가운데 9396명이 취업해 누적 취업률은 약 85%에 달한다. 14기 조기 취업자까지 포함하면 누적 취업자는 약 1만 명에 육박한다.

수료생들은 삼성전자를 비롯해 현대오토에버, 롯데이노베이트, BNK부산은행 등 IT·통신·금융 분야 기업과 레인보우로보틱스, 골든플래닛 등 로봇·생성형 AI 전문 기업에도 진출하고 있다. 취업 기업 수는 2600여 개에 달한다. 채용 시 서류 면제와 가점 등 SSAFY 수료생을 우대하는 기업도 185곳이다.

◆ AI 중심 교육 개편…전체 과정 60% 집중 편성

SSAFY는 전 산업에 걸친 AI 전환 흐름에 맞춰 교육과정을 AI 중심으로 개편했다. 교육생들이 AI 활용 역량을 갖춘 'AI Native 인재'로 성장할 수 있도록 교과 과정부터 교육 인프라, 실무 협업 프로젝트까지 전 과정에 AI를 접목했다.

전체 교육과정 1725시간 중 약 60%인 1025시간을 AI 교육에 집중 편성했다. AI 이론 수업뿐 아니라 실습을 강화해 실제 개발 역량을 키우는 데 초점을 맞췄다.

30일 서울 강남구 '삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)' 서울캠퍼스에서 열린 SSAFY 14기 수료식에 참석한 수료생들과 (앞줄 왼쪽 세번째부터) 고용노동부 권창준 차관, 삼성전자 박승희 CR담당 사장 등 관계자들이 기념 촬영하고 있다. [사진=삼성전자]

교육생들이 기업의 AI 개발자와 같은 환경에서 학습할 수 있도록 고성능 GPU가 탑재된 AI 서버 환경도 구축했다. 전 교육생에게는 GPU가 탑재된 AI 개발 PC를 제공하고, ChatGPT·Gemini·Claude 등 생성형 AI 도구도 교육에 활용하고 있다.

교육생들은 이를 바탕으로 실무 수준의 AI 모델을 학습시키고 실험하며 AI를 활용한 서비스와 프로젝트 결과물을 개발했다. 올해 수료생 대표 프로젝트로는 무인 공장을 지키는 경비 로봇과 재난 현장을 탐색하는 4족 보행 구조 로봇 등이 소개됐다.

'X-STRIX' 팀은 시각 정보, 언어 이해, 행동 제어를 통합한 VLA(Vision-Language-Action) 모델을 적용해 경비 로봇을 개발했다. 로봇의 장소 판별 정확도를 51.4%에서 78.1%로 높이고, 화재·침입자·위험 물체를 감지하는 AI 솔루션 3종을 탑재했다.

'SPOT GET IT' 팀은 사람이 접근하기 어려운 재난 현장을 살피는 4족 보행 구조 로봇을 만들었다. 프로젝트를 수행한 김병우 서울캠퍼스 교육생은 "로봇 프로젝트를 기획하던 중 안타까운 소방관 순직 사고와 구조요원의 2차 피해 사례를 접했다"며 "구조대원의 위험을 대신 감수하는 로봇을 만들자는 확고한 목표를 세웠다"고 말했다.

◆ 기업 연계 프로젝트로 실전 경험 확대

SSAFY 교육생들은 30여 개 기업과 손잡고 실무 프로젝트도 진행했다. 기업이 실제로 안고 있는 과제를 프로젝트 주제로 받아 현장 적용이나 사업화가 가능한 수준의 AI 서비스를 개발하는 데 초점을 맞췄다.

대표적으로 IT 솔루션 개발 업체 메타로지와 연계한 교육생 팀은 스마트폰으로 몸을 촬영하면 AI가 정밀한 3차원 신체 모델을 만들어 주는 서비스 'MoM(Model of Me)'을 개발했다. 휴대폰 영상만으로 체형 변화를 확인할 수 있고, AI가 운동 자세를 실시간으로 분석해 음성으로 교정해 주는 기능도 구현했다.

SSAFY는 외부 기업과의 협력도 넓히고 있다. 지난 6월 카카오와 'AI 해커톤'을 공동 개최했으며, 우리은행과 연계한 'AI 핀테크 아이디어 공모전'에서는 보이스피싱 등 금융 범죄 예방을 위한 AI 기반 솔루션 아이디어를 발굴했다.

삼성은 신한·우리·KB·하나·농협 등 5대 은행과도 2023년 업무협약을 체결하고 금융 특화 개발자 양성에 협력하고 있다. 5대 은행은 3년간 SSAFY에 총 75억원을 기부했으며, 현재까지 5대 은행권에 취업한 SSAFY 수료생은 총 840여 명이다.

30일 서울 강남구 '삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)' 서울캠퍼스에서 열린 SSAFY 14기 수료식에 참석한 수료생들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=삼성전자]

◆ 박승희 사장 "AI 시대 새로운 가능성 만들 주역"

이날 수료식에서는 AI 시대 청년 인재의 역할에 대한 격려도 이어졌다.

권창준 고용노동부 차관은 "AI가 모든 산업의 기준을 새로 쓰는 지금, 현장이 필요로 하는 인재를 길러내는 SSAFY의 역할은 더없이 중요하다"며 "고용노동부도 청년들이 AI 시대의 주인공으로 설 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

서일준 국민의힘 의원은 "민간이 앞장서 청년에게 실질적인 기회를 열어준 SSAFY는 우리 사회가 주목할 모범 사례"라며 "이런 인재 양성의 장이 더 넓어지도록 국회에서 힘을 보태겠다"고 응원했다.

박승희 삼성전자 CR담당 사장은 "AI는 더 이상 미래 기술이 아니라 우리가 일하는 방식 자체를 바꾸고 있고, 여러분이야말로 그 변화 속에서 새로운 가능성을 만들어갈 주역"이라며 "닥쳐올 미래에 용감하게 도전하고 실패도 하라. 그 실패가 성공의 자양분이 될 것"이라고 말했다.

삼성은 SSAFY를 비롯해 삼성희망디딤돌, 삼성드림클래스, 삼성푸른코끼리, 기능올림픽 기술교육 등 청소년 교육 중심 사회공헌 활동을 운영하고 있다. 중소기업 스마트공장 전환 지원, 삼성C-Lab, 상생펀드·ESG 펀드, 협력회사 인센티브 지급 등 상생협력 프로그램도 이어가고 있다.

kji01@newspim.com