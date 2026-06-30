롯데렌터카, 개인사업자 상품에 차량교체·건강검진 할인 추가

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 롯데렌터카가 개인사업자 전용 장기렌터카 상품 '마이카플러스'에 신규 혜택 2종을 추가했다고 30일 밝혔다.
우선 안심 차량 교체 혜택이다. 통상 48개월 계약을 하는데 고객이 계약기간 중 차종을 변경해 재계약할 경우 기존 차량 반납 위약금을 면제한다. 현대·기아 차종에 적용되며 계약 후 2년 이후부터 가능하다.
또한 건강검진 할인이다. 종합검진 기관인 한국의학연구소와 제휴해 계약 고객과 지정 가족 1인에게 할인된 가격으로 건강검진을 제공한다.
마이카플러스는 지난해 11월 출시됐다. 담보 완화, 개인사업자 전담 상담사 배치, 특화 정비 서비스, 추가·신규 계약 시 1개월 대여료 면제, 잔여 주행거리 적립 후 재계약 할인 등의 혜택을 제공한다.
의사, 약사, 변호사, 프리랜서 등 전문직 종사자와 서비스업·제조업 운영자 등을 주요 대상으로 한다.
올해 5월 기준 누적 계약 건수는 1300여 건을 넘었다. 롯데렌터카 홈페이지와 앱에서 상담을 신청할 수 있다.
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