트레저 준규, 컨디션 난조로 활동 잠정 중단…"집중적인 안정·휴식 필요"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 트레저 멤버 준규가 건강 회복을 위해 활동을 잠정 중단한다.

소속사 YG엔터테인먼트는 29일 팬 소통 플랫폼을 통해 "트레저 멤버 준규가 당분간 휴식기를 갖게 됐다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 트레저 준규. [사진=YG엔터테인먼트] 2026.06.30 moonddo00@newspim.com

YG는 "그동안 준규는 컨디션 난조 속에서도 팀 활동을 이어가기 위해 최선을 다해왔지만, 본인의 의견과 주변의 판단을 종합한 결과 집중적인 안정과 휴식이 필요하다고 판단해 잠시 활동을 중단하기로 결정했다"고 설명했다.

이에 따라 준규는 당분간 트레저의 공식 활동에 참여하지 않는다. 또한 곧 촬영이 예정된 수록곡 '데인저(DANGER)' P/V 촬영에도 불참하게 됐다.

소속사는 "팬 여러분의 너그러운 양해를 부탁드린다"며 "준규가 충분한 휴식과 안정을 통해 건강한 모습으로 다시 팬 여러분을 만날 수 있도록 멤버들과 회사가 한마음으로 응원하고 지원하겠다"고 전했다.

이어 "준규의 빠른 회복을 위한 팬 여러분의 따뜻한 응원과 성원을 부탁드린다"고 덧붙였다.

준규 역시 같은 날 팬 소통 플랫폼에 직접 작성한 손 편지로 팬들에게 인사를 남겼다.

준규는 "어떤 말로 글을 시작해야 할지 참 많이 고민했는데, 제 진심이 온전히 닿기를 바라며 펜을 들어보려 한다"며 운을 뗐다.

그는 "2020년에 데뷔를 해서 트레저메이커(팬덤명)와 함께 달려온 지 벌써 6년이라는 시간이 흘렀다. 그동안 정말 많은 사랑을 받으며 매 순간이 기적 같았고 행복했다"고 전했다.

이어 "하지만 앞만 보고 열심히 달리다 보니, 어느 순간 제 마음과 몸의 신호들을 조금씩 놓치고 있었던 것 같다. 그동안 프로답게 좋은 모습만 보여드리고 싶어서 괜찮은 척 노력했지만, 잠시 멈추어 서서 제 자신을 돌봐야 하는 시간이 왔음을 깨닫게 됐다"며 "그래서 회사와 충분히 상의하여 당분간 활동을 중단하고 휴식의 시간을 가지기로 결정했다"고 설명했다.

끝으로 "늘 든든한 버팀목이 되어준 우리 트레저메이커에게 갑작스러운 소식으로 심려를 끼쳐드린 것 같아 너무나 죄송하다"면서 "하지만 이 멈춤은 더 건강하고 확실한 제가 되기 위한 시간이라고 판단되기에 푹 쉬면서 온전한 저로써 생각들을 정리하고 오겠다. 늘 고맙고 사랑한다"고 말했다.

moonddo00@newspim.com