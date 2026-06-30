독서하면 도서상품권·전자책 리더기까지…문체부, 독서 캠페인 본격화

독서 참여 잇기· 전국 독서모임 경연 '북클럽 리그' 7월부터 운영

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 한국출판문화산업진흥원과 함께 대국민 독서 캠페인 '2026 책 읽는 대한민국'의 핵심 프로그램인 온오프라인 독서 참여 잇기(챌린지)와 전국 독서모임 경연 '북클럽 리그'를 7월부터 본격적으로 운영한다.

문화체육관광부는 '책 읽는 대한민국' 독서 참여를 잇기위해 독서모임 경연을 본격화한다. 사진은 최휘영 문화체육관광부 장관과 걸그룹 아이브 멤버 가을 등이 '2026 책 읽는 대한민국' 캠페인에서 올해의 슬로건을 발표하는 모습. [사진= 뉴스핌 DB]

7월 1일부터 시작하는 '책력 인증'은 캠페인 공식 누리집을 통해 독서 기록을 인증하며 단계적으로 독서 습관을 형성해 나가는 프로그램이다. 참여자는 읽은 페이지를 사진으로 남기는 '독서 인증샷', 마음에 꽂힌 문장을 수집하는 '한 줄 필사', 나만의 감상을 담는 '100자 서평 쓰기' 등 독서를 놀이처럼 즐길 수 있는 다양한 독서 임무를 수행하며 포인트를 적립하고, '책씨앗'(입문)부터 '책숲'(고급)까지 총 6단계를 승급하는 성취감을 느낄 수 있다.

또한 '나의 완벽한 북캉스', '가을 독서 명당 찾기', '2026 골든북 어워즈' 등 계절감을 살린 월별 임무와 함께, '무인도에 가져갈 책 한 권', '등장인물 엠비티아이(MBTI) 추측하기' 등 재치 있는 돌발 임무도 수시로 진행해 참여의 즐거움을 더할 예정이다. 참여자에게는 성취 단계에 따라 도서상품권, 한정판 독서 꾸러미(키트), 전자책(e-book) 리더기 등 다양한 상품을 제공한다.

[자료= 문체부]

7월 8일부터 운영되는 '책크인'은 서점, 도서관, 북카페 등 전국의 책 문화 공간을 방문하고 독서 활동에 참여하며 도장(스탬프)을 찍어 모으는 프로그램이다. 참여자들은 '책크인' 참여 기관에서 독서 여권을 발급받고 도서 구매, 독서 프로그램 참여 등의 활동을 통해 도장을 적립할 수 있다.

이후 도장 적립 내역을 캠페인 공식 누리집에 인증하면, 적립 개수에 따라 도서상품권, 여행 독서 꾸러미(키트), 무선이어폰 등 풍성한 상품을 제공한다. '책크인'은 지역서점 100곳으로 시작해 연중 확대해 나갈 계획이다.

[자료= 문체부]

개인 중심의 독서에서 함께 읽는 공동체 독서로의 확장을 위해 '2026 북클럽 리그'도 개최한다. '북클럽 리그'는 자발적으로 운영되는 전국의 독서모임(북클럽)이 참여해 추천 도서를 소개하고 독서모임 경험을 공유하는 참여형 경연 프로그램이다.

연말에는 '책력 인증'과 '책크인' 등 온오프라인 참여 잇기 참여자 가운데 독서 활동을 꾸준히 실천한 참여자를 '2026 올해의 독서인'으로 선정 시상한다.

문체부 최성희 콘텐츠미디어산업관은 "누구나 쉽고 재미있게 책을 접하고 독서 습관을 기를 수 있도록 기획했다. 많은 국민들이 독서의 즐거움을 일상에서 자연스럽게 발견하도록 다양한 참여 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

[자료= 문체부]

fineview@newspim.com