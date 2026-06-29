이정학 동해시장 당선인 "AI 데이터센터, 도심 미래 바꿀 결정적 기회"

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'원팀' 체계 구축...사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 장애 요인 최소화

"미래가 기대되는 성장도시로 전환할 수 있는 중대한 전환점"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이재명 대통령이 29일 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트'의 하나로 강원 동해시에 GS그룹 주도의 AI 데이터센터 건립을 추진하겠다고 발표한 가운데 이정학 동해시장 당선인은 이를 "도시 미래를 바꿀 결정적 기회"로 규정하며 적극 대응 방침을 밝혔다.

이정학 당선인은 이날 배포한 입장문에서 "이번 결정은 동해시가 노후 산업에 의존해 소멸 위기를 걱정하는 도시가 아니라 미래가 기대되는 성장도시로 전환할 수 있는 중대한 전환점"이라며 "우상호 강원도지사 당선인과 GS그룹 측과 긴밀히 협업해온 결과가 공개된 것"이라고 말했다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이정학 동해시장 당선인이 민선9기 시정 운영에 대해 설명하고 있다. 2026.06.29 onemoregive@newspim.com

이 당선인은 "이 사업을 동해시의 미래를 바꿀 중요한 기회로 판단해 그동안 도와 기업과의 물밑 협의를 이어왔다"며 "이제부터 강원도와 GS그룹, 그리고 우리 시가 튼튼한 협력체계를 구축해 가능성을 하나하나 현실로 만들어가겠다"고 강조했다.

또 "필요한 인·허가와 기반시설 확충, 부지·인프라 연계 등 행정 지원에 최선을 다하겠다"며 "정부·강원도·민간기업이 함께하는 '원팀' 체계를 통해 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 장애 요인을 최소화하겠다"고 밝혔다.

동해시는 북평국가산업단지, GS동해전력(복합화력발전소), 동해항과 철도·도로망 등 기존 산업 인프라가 자리잡고 있어 AI 데이터센터와 첨단산업 유치에 큰 강점으로 작용하고 있다.

이 당선인은 "전력·통신·냉각·보안 등 데이터센터 필수 인프라를 안정적으로 뒷받침할 수 있는 기반을 이미 상당 부분 갖추고 있다"며 "북평국가산단과 항만·철도·도로망을 연계하면 데이터센터뿐 아니라 연관 기업·연구시설·물류거점 등 추가 투자를 끌어들일 수 있는 여건이 우수하다"고 설명했다.

특히 GS동해전력과의 연계를 통해 안정적인 전력 공급망을 확보하고 동해항·철도망을 활용해 설비·장비·부자재 운송과 물류비 절감 효과를 기대할 수 있다는 점을 강조했다.

이 당선인은 AI 데이터센터를 "단순한 건물 하나가 아닌 미래산업의 핵심 기반"으로 규정했다. 그는 "전력, 통신, 건설, 운영, 보안 등 다양한 관련 기업 유치로 이어지고 청년 일자리와 지역 기업의 디지털 전환을 동시에 촉진하는 거점이 될 수 있다"고 기대했다.

또 "AI·클라우드·빅데이터 시대에 데이터센터는 제조·물류·관광·서비스 등 전 산업의 '두뇌와 심장' 역할을 한다"며 "데이터센터 입지를 기반으로 연구개발(R&D), 스타트업, 시스템 통합(SI), 보안·관제, 유지보수 등 고부가가치 일자리가 연쇄적으로 만들어질 가능성이 크다"고 내다봤다.

특히 청년·전문인력 유입 효과에 주목했다. "데이터센터는 자동화가 진전된 산업이지만 설계·운영·유지관리·보안 등 고급 인력을 꾸준히 필요로 한다"며 "관계 기업·하청업체와 함께 지역 청년을 위한 양질의 일자리와 교육·훈련 기회를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

아울러 이번 프로젝트를 계기로 도시 성장 패턴을 근본적으로 바꾸겠다는 구상도 내놨다. 이정학 당선인은 "동해시가 노후 산업에 의존해 소멸해가는 도시가 아니라 미래가 기대되는 도시, 기업이 투자하고 청년이 일하며 시민이 변화를 체감하는 성장도시가 될 수 있도록 직접 챙기겠다"고 말했다.

이어 "데이터센터와 연계한 에너지·친환경·스마트시티·관광 콘텐츠 등 복합 프로젝트를 발굴해 지역경제 구조를 다변화하겠다"며 "기존 항만·산단·관광 자원을 AI·디지털 인프라와 결합해 새로운 가치와 일자리를 창출하는 전략을 추진하겠다"고 덧붙였다.

이정학 당선인은 "정부, 강원도, GS그룹과 원팀으로 협력해 동해시의 가능성이 실제 투자와 일자리 창출, 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 끝까지 뛰겠다"고 거듭 밝혔다.

마지막으로 "동해의 미래를 크게 열겠다. 사랑하는 동해시민 여러분, 민선 9기의 희망찬 출발에 동참해 주시기 바란다"며 "시민과 함께하는 투명한 정보 공개와 소통을 통해 사업 추진 상황을 공유하겠다"고 약속했다.

onemoregive@newspim.com