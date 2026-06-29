AI 핵심 요약beta
- 청주시는 29일 기획행정실장 등 인사를 단행했다
- 4급 전보·승진과 5급 전보가 대거 이뤄졌다
- 직무대리에는 12명이 새로 보임했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇3급 승진
▲ 기획행정실장 차영호
◇4급 전보
▲ 경제투자국장 연주흠 ▲ 도시국장 유서기 ▲ 서원구청장 이상희 ▲청원구청장 안용혁 ▲ 건설교통국장 김진섭
◇4급 승진
▲ 도서관평생학습본부장 전지연 ▲ 청주고인쇄박물관장 김응민 ▲ 공원산림본부장 안은정 ▲ 재난안전실장 김연웅 ▲ 상수도사업본부장 오가영 ▲ 주택국장 김진원
◇5급 전보
▲ 상생소통담당관 박영미 ▲ 청년정책담당관 정옥주 ▲ 자치행정과장 류지호 ▲ 안전정책과장 황승서 ▲ 아동복지과장 김옥미 ▲ 농업정책과장 유현숙 ▲ 농식품유통과장 노유미 ▲ 교통정책과장 김경아 ▲ 평생학습관장 전병율 ▲ 공원관리과장 이민수 ▲ 상당구 민원지적과장 조현순 ▲ 상당구 환경위생과장 원미라 ▲ 서원구 민원지적과장 임은수 ▲ 흥덕구 환경위생과장 유인영 ▲ 청원구 민원지적과장 이선형 ▲ 정보통신과장 풍수련 ▲ 도시재생과장 이상범 ▲ 도시계획과장 류근식 ▲ 도시개발과장 박홍구 ▲ 균형건설과장 오현진 ▲ 상수도사업본부 시설과장 홍찬용 ▲체육시설과장 김춘일 ▲ 건축디자인과장 김용성 ▲ 공공시설과장 노재근 ▲ 청원구 건축과장 김창식 ▲ 상당구 영운동장 이순미 ▲ 상당구 금천동장 오은진 ▲ 상당구 용담명암산성동장 김수미
◇직무대리
▲ 흥덕구 운천신봉동장 연송자 ▲ 상당구 세무과장 김창식 ▲ 서원구 세무과장 박현주 ▲ 흥덕구 봉명제1동장 유미강 ▲ 상수도사업본부 정수과장 배미옥▲ 흥덕구 강서제2동장 김상수▲ 상당보건소 건강증진과장 정윤희 ▲ 상당구 건설과장 변의수 ▲ 상당구 남일면장 한준희 ▲ 흥덕구 건설과장 김현수 ▲ 청원구 건설과장 김진수 ▲ 사창동장 박상권
baek3413@newspim.com