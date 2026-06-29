AI 핵심 요약beta
- 안양시가 2026년 7월 1일자 인사를 단행했다.
- 선연석 등 5명이 4급으로 승진했다.
- 이명아 등 5급 전보·직무대리도 대거 발표했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 4급 승진
▲ 기획경제실장 선연석 ▲ 의회사무국장 정은정 ▲ 복지문화국장 김양희 ▲ 상하수도사업소장 김성대 ▲ 도로교통국장 이장우
◇ 5급 전보·직무대리·직제개편
▲ 청년정책관 이명아 ▲ 정책기획과장 김경희 ▲ 고용노동과장 권민정 ▲ 기업경제과장 김동일 ▲ 세정과장 정경숙 ▲ 총무과(비서실장) 정규주 ▲ 여성가족과장 이미용 ▲ 대중교통과장 신미경 ▲ 환경정책과장 김혜숙 ▲ 수도행정과장 정은주 ▲ 만안구 복지문화과장 최미선 ▲ 동안구 행정지원과장 오예님 ▲ 동안구 환경위생과장 김자영 ▲ 동안구 건축과장 유재선 ▲ 동안구 교통녹지과장 손순자 ▲ 명학동장 정소영 ▲ 복지정책과장 김정민 ▲ 장애인복지과장 이상진 ▲ 위생정책과장 임현경 ▲ 동안구보건소 보건정책과장 김혜숙 ▲ 만안구 환경위생과장 최성일 ▲ 의회사무국(파견) 이기종 ▲ 주택과장 이정호 ▲ 도로과장 한현규 ▲ 생태하천과장 송민석 ▲ 안양4동장 직무대리 양정아 ▲ 안양7동장 직무대리 박은하 ▲ 석수2동장 직무대리 김수정 ▲ 호현동장 직무대리 이재찬 ▲ 호계2동장 직무대리 이은자 ▲ 호계3동장 직무대리 조성희 ▲ 만안구 세무과장 직무대리 박형진 ▲ 병목안동장 직무대리 권혜란 ▲ 인덕원동장 직무대리 최성근 ▲ 만안구 교통녹지과장 직무대리 방형수 ▲ 안양1동장 직무대리 이지현 ▲ 만안구보건소 건강증진과장 직무대리 김진숙 ▲ 동안구보건소 건강증진과장 직무대리 윤미란 ▲ 하수과장 직무대리 김민재 ▲ 만안구 건축과장 직무대리 이인수 ▲ 동안구 건설과장 직무대리 박민용 ▲ 정보통신과장 직무대리 이금숙
※ 2026년 7월 1일자