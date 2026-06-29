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2026.06.29 (월)
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이철우 "호남권 반도체 전공정 팹 들어서면 TK 지역경제 초토화될 것"

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  • TK 정치권이 29일 국회서 호남권 반도체 투자 발표에 대해 국가전략산업은 정치보다 시장원칙 따라야 한다고 공동 입장 밝혔다
  • 이철우 지사는 호남 전공정 팹 지정이 대구·경북 반도체 생태계 붕괴와 지역경제 초토화 우려를 낳는다며 객관적 평가·입지 기준 투명 공개를 요구했다
  • 추경호 당선인은 입지 선정 과정과 평가자료 공개 및 국회 첨단산업단지 입지 검증 특위 구성을 촉구하며 정부 결정의 정치적 배제 여부를 따져봐야 한다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

TK 정치권 29일 긴급기자회견...정치적 고려 아닌 산업 경쟁력·시장원칙따라 추진돼야"
추경호 당선인 "입지선정 과정·기준 투명하게 공개하라"

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구·경북 정치권이 정부의 '호남권 반도체 전·후공정 투자' 발표와 관련해 국가전략산업 정책이 정치적 고려가 아닌 산업 경쟁력과 시장 원칙에 따라 추진돼야 한다는 입장을 거듭 확인했다.

이철우 경북지사와 추경호 대구광역시장 당선인, 대구·경북권 국회의원 등 TK 정치권은 이재명 대통령의 '3대 메가프로젝트' 국민보고회 직후인 29일 오후 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 "국가전략산업 정책이 정치적 고려가 아닌 산업 경쟁력과 시장 원칙에 따라 추진돼야 한다"는 공동 입장을 발표했다.

이철우 경북지사와 추경호 대구광역시장 당선인, 대구.경북권 국회의원 등 TK 정치권이 29일 오후 국회 소통관에서 정부의 '호남권 반도체 전·후공정 투자' 발표와 관련 긴급 기자회견을 열고 "국가전략산업 정책이 정치적 고려가 아닌 산업 경쟁력과 시장 원칙에 따라 추진되어야 한다"는 공동 입장을 발표하고 있다.[사진=경북도] 2026.06.29 nulcheon@newspim.com

이들 TK 정치권은 "국가균형발전 차원에서 비수도권의 첨단산업을 육성하는 것은 환영할 일이지만 반도체 팹 입지 선정은 산업 생태계와 기업의 경영 효율성에 대한 객관적 검토 없이 정치적 논리로 결정돼서는 안 된다"며 거듭 '정치적 논리 배제'를 강조하고 "입지 선정 기준과 과정을 투명하게 공개하라"고 요구했다.

이철우 경북지사는 " '남부권 반도체 혁신벨트 구상'에 따라 광주·전남에 첨단 패키징(후공정) 팹이 조성되는 것은 존중한다"며 "그러나 반도체 전공정 팹(Fab) 제조 시설까지 지정한 것은 전력과 산업용수, 협력업체 생태계, 전문 인력과 물류 체계 등을 종합적으로 고려할 때 과연 제대로 된 평가 절차가 선행됐는지 의문이다"라고 평가 절차의 불투명성을 지적했다.

이 지사는 또 "이번 정부 발표는 지난 수년간 '국가첨단전략산업법'을 제정하고 '국가첨단전략산업 반도체 특화단지'를 지정하기까지 투입된 국회와 정부, 국민의 노력을 일거에 무색하게 만드는 조치"라고 비판했다.

◆ 대구·경북 반도체 산업 생태계 초토화 우려

이 지사는 정부 발표대로 광주·전남에 전공정 팹이 들어설 경우 대구·경북 소재 기업들마저 대기업을 따라 대거 이전할 가능성이 높다고 지적했다. 그는 비수도권의 어려운 현실 속에 지역 경제를 지탱하고 있는 기업마저 떠난다면 대구·경북 지역 경제는 사실상 초토화될 것이라며 강한 우려를 표했다.

이 도지사는 "과거 삼성전자가 휴대폰 생산기지를 베트남으로 이전했을 때 지역의 핵심 협력업체들이 대기업을 따라 줄줄이 해외로 떠나야 했다"며 "대기업 이전은 단순히 공장 하나가 없어지는 문제가 아니라 지역 경제 전반을 뒤흔드는 무서운 연쇄 효과를 가져온다"고 목소리를 높였다.

그는 "현재 대경권에만 470여 개의 반도체 관련 기업이 밀집해 있다"며 "호남권에 전공정 팹까지 일괄 배치된다면 이들 협력기업의 연쇄 이동으로 이어져 수십 년간 축적된 지역의 기술 자산과 산업 생태계 자체가 통째로 해체될 것"이라고 경고했다.

그러면서 이 지사는 "이는 결국 국가 균형발전이 아닌 특정 지역의 기반을 무너뜨리는 결과를 초래할 것"이라고 강하게 비판했다.

 

29일 국회 소통관에서 열린 정부의 '호남권 반도체 전·후공정 투자' 발표 관련 TK정치권 긴급 기자회견에서 이철우 경북지사가 "정부 발표대로 광주·전남에 전공정 팹이 들어 설 경우 대구·경북 지역경제는 사실상 초토화될 것"이라며 강한 우려를 표명하고 있다.[사진=경북도] 2026.06.29 nulcheon@newspim.com

◆ 기업의 후속 투자와 국가 반도체 경쟁력 수호

이 지사는 "대구·경북지역 기업들은 정부의 국가첨단전략산업 정책에 발맞춰 수조 원 규모의 후속 투자를 준비 중이며 글로벌 반도체 공급망 재편에 대응하기 위한 신규 투자와 연구개발(R&D)도 지속적으로 확대하고 있다"고 강조하고 "글로벌 패권 경쟁에서 우위를 확보하기 위해서는 인위적인 기반시설의 신설보다 이미 검증된 클러스터와 공급망을 중심으로 기업의 자율적 투자가 지속될 수 있도록 환경을 조성하는 것이 시급하다"고 대구·경북권 인프라 탁월성을 피력했다.

이 지사는 "지역을 차별하고 국민을 분열시키면서까지 내린 투자 결정이 수년 뒤 어떻게 될지 걱정스럽기만 하다"며 "대통령이 '진영 정치가 아닌 국민 전체를 향한 정치'라고 말했듯이 이번 정부 발표가 국민 전체를 향한 공정한 결정인지, 아니면 특정 지역을 배제하기 위한 정치적 결정인지 냉정하게 돌아봐야 한다"고 촉구했다.

그러면서 이 지사는 "기업의 자율성을 존중하고 모든 지역에 공정한 기회가 보장되는 시장 경제의 원칙을 사수하기 위해 앞으로도 책임 있는 목소리를 이어가겠다"고 밝혔다.

29일 국회 소통관에서 열린 정부의 '호남권 반도체 전·후공정 투자' 발표 관련 TK 정치권 긴급 기자회견에서 추경호 대구광역시장 당선인이 '정부 입지 선정 과정과 기준, 평가표와 검토 결과' 공개와 '첨단산업단지 입지 검증 특별위원회' 구성을 국회에 요구하고 있다.[사진=대구시장직인수위]2026.06.29 nulcheon@newspim.com

◆ 추경호 "정부, 입지 선정과정과 기준 공개...국회, 입지 검증 특위 구성" 촉구

한편 추경호 대구광역시장 당선인은 '정부 입지 선정 과정과 기준, 평가표와 검토 결과' 공개를 촉구했다. 또 '첨단산업단지 입지 검증 특별위원회' 구성을 국회에 요구했다.

추 당선인은 "(이재명 대통령이) 기업 총수 독대에서 논의된 내용과 청와대가 어느 정도로 관여했는지와 동시에 후보지가 언제부터, 누구에 의해, 어떤 기준으로 검토됐는지 등 그 평가표와 검토 결과를 국민들께 명확히 밝힐 것"을 촉구했다.

그러면서 추 당선인은 "대구·경북이 검토 대상에 포함됐는지, 만약 포함됐다면 어떤 평가를 받아 제외됐는지는 아주 큰 의미를 갖는다"고 강조했다.

추 당선인은 또 "국회가 즉시 '첨단산업단지 입지 검증 특별위원회'를 구성해 청와대와 관계 부처, 해당 기업의 입지 선정 과정 전반을 철저히 검증해야 한다"고 주장하고 "정부와 청와대는 자료와 관여 범위, 그리고 의사결정 과정을 떳떳이 공개하고 설명하는 것만이 모든 의혹을 말끔히 해소하는 유일한 길"이라고 거듭 투명한 공개를 요구했다.

이재명 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 열고 반도체와 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터를 축으로 한 3대 메가프로젝트를 직접 챙기겠다고 밝혔다.

정부는 호남권을 제2의 반도체 생산기지로 조성하고 AI 데이터센터와 피지컬 AI를 묶어 한국형 AI 생태계를 키우겠다는 구상을 내놓았다. 

nulcheon@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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