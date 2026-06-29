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2026.06.29 (월)
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원주시번영회 초대·2대 회장 이취임식...김원화 회장 취임

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  • 원주시번영회가 29일 원주서 이취임식을 열고 김원화 회장이 취임했다.
  • 이문환 초대회장은 청년주거와 컨벤션센터 건립을 당부했다.
  • 구자열·우상호 당선인도 참석해 지역 통합과 발전을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 사단법인 원주시번영회 초대·2대 회장 이취임식이 29일 오후 원주 인터불고호텔에서 열렸다. 

이날 행사에서는 지역 상공인과 시민사회 대표들이 대거 참석한 가운데 초대 이문환 회장이 임기를 마무리하고 김원화 회장이 제2대 회장에 공식 취임했다.

이날 이취임식에는 구자열 원주시장 당선인, 우상호 강원도지사 당선인, 조용기 원주시의회 의장, 이상호 태백시장, 정준화 강원번영회연합회장을 비롯해 원주시의원과 번영회원 등이 참석해 새 집행부 출범을 축하했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이문환 초대회장으로 부터 번영회기를 건네 받은 김원화 회장이 깃발을 흔들고 있다. 2026.06.29 onemoregive@newspim.com

이문환 초대 회장은 이임사를 통해 "원주에서 태어나 농업인의 날 제정과 고속도로 지역 농산물 판매장 설치를 건의해 농민 소득 증대에 기여했다"고 회고했다.

또 "우상호 도지사 당선인에게 청년 주택 지원과 원주 컨벤션센터 건립 두 가지를 당부했다"며 "강원도 17개 시·군 청년들이 원주에서 주거 부담 없이 정착할 수 있는 환경이 필요하다"고 말했다. 그는 "후배 김원화 회장이 잘해 줄 것이라 믿는다"며 "원주가 강원도를 견인하는 도시로 성장하길 바란다"고 이임을 마무리했다.

김원화 신임 회장은 취임사에서 "부족한 저를 사단법인 원주시번영회라는 막중한 소임에 세워주신 데 대해 깊이 감사드린다"며 "초대 이문환 회장께 무한한 감사와 존경의 마음을 전한다"고 인사했다.

김 회장은 "도시는 건물로 성장하지만 공동체는 사람으로 완성된다"며 "아무리 화려한 도시라도 공동체 정신이 없다면 생명력을 잃는다"고 말했다. 이어 "원주가 걸어온 시간과 골목의 이야기, 근대 풍경과 시민의 기억은 도시의 자산"이라며 "이를 보전하는 데 그치지 않고 세계인이 공감하는 문화적 가치로 발전시켜야 한다"고 강조했다.

또 "사단법인 원주시번영회가 단순 친목 단체를 넘어 원주의 미래를 설계하고 시민의 뜻을 모으는 공공적 플랫폼이 되도록 하겠다"며 "시민 한 분 한 분의 참여와 지혜가 모일 때 새로운 원주의 시대가 열린다"고 말했다.

구자열 원주시장 당선인은 축사에서 "6월 3일 지방선거에서 4년 동안 일할 기회를 준 시민 여러분께 감사드린다"며 "정말 열심히 일하겠다"고 말했다.

그는 이문환 회장이 우상호 도지사 당선인에게 요청한 컨벤션센터와 청년 주거 문제를 언급하며 "종축장 부지를 정비해 광장과 문화 공간으로 조성하는 방향으로 도와 함께 고민 중"이라고 설명했다.

청년 주거 대책과 관련해서는 "보증서를 활용해 청년들에게 월 3만원 수준으로 주거를 제공하는 방안, LH·민간 아파트 공실을 임대해 재임대하는 방식 등 다양한 방안을 검토하고 있다"고 설명했다.

그는 "갈등과 분열을 넘어 시민을 행정의 중심에 놓는 시민주권 시대를 열겠다"며 "번영회와 함께 지역 통합과 발전을 이루겠다"고 말했다.

우상호 강원특별자치도지사 당선인은 "강원 각 지역에는 개인 이익이 아닌 고향과 지역을 위해 봉사하고 목소리를 내는 지도자들이 많아질수록 발전 가능성이 높다"며 "이문환 회장의 발언은 자신의 업적을 자랑하기보다 함께 뛰자는 제안으로 들었다"고 평가했다.

신임 김원화 회장에 대해서는 "이문환 회장에 못지않은 실력과 열정을 가진 분"이라며 "도정이 시민사회·지역 단체와 소통할 때 중요한 매개가 되어달라"고 요청했다. 그는 "도지사의 정책 방향을 설명하고 지역 현안을 듣는 데 번영회가 우선적 파트너가 돼주면 좋겠다"고 덧붙였다.

우 당선인은 원주의 현안으로 종축장 부지 활용과 컨벤션 기능, 산업 기반 확충을 언급했다. 그는 "선거 후 혼자 수행 한 명과 종축장을 찾아 전체 면적과 주변을 살폈다"며 "문화 거점 공간으로 만들겠다는 구자열 당선인과 원주시민의 요구를 어떻게 실현할지 전략을 세우고 있다"고 말했다.

이날 이취임식에 참석한 내빈과 번영회원들은 "원주시번영회가 민간 경제·시민사회의 허브 역할을 하며 원주와 강원도의 균형발전을 이끄는 플랫폼이 되길 기대한다"는 데 공감대를 모았다.

onemoregive@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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