흥국생명, 대출 심사기간 '3일→2일' 줄인다…시스템 고도화

AI 핵심 요약beta
- 흥국생명이 29일 대출 심사와 고객 서비스를 개선했다
- 주담대·전세대출 서류를 전자문서로 통합해 심사기간을 줄였다
- 보험료 365일 납입과 통합인증으로 이용 편의를 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 태광그룹 금융계열사인 흥국생명은 차세대 시스템 고도화를 거쳐 대출 심사 프로세스를 효율화하고 변액보험을 제외한 보험료를 연중 365일 납입할 수 있도록 고객 서비스를 개선했다고 29일 밝혔다.
업무 개선에 따라 주택담보대출과 전세자금대출 등의 신청 서류는 전자문서로 통합 관리되며, 소득증빙자료나 통장 사본 등 접수 서류 외 추가 서류도 한 번에 확인할 수 있게 됐다. 서류 누락 여부에 대한 실시간 조회가 가능해지면서 기존 평균 3일이 소요되던 대출 심사기간은 약 2일 수준으로 줄어들었다.
보험료 납입 편의성도 넓혔다. 기존에 평일로 제한됐던 보험료 납입 가능일을 주말과 공휴일을 포함한 연중 365일로 확대 운영한다. 단, 변액보험은 기존 대로 유지된다.
PC 기반의 사이버창구와 모바일창구의 인증 방식은 통합인증 체계로 일원화됐다. 이용자는 단일 인증수단을 통해 모바일과 PC 서비스를 모두 이용할 수 있어 기존보다 절차가 간소화됐다.
기존 안내장 분실에 대응한 안내 서비스 개선도 이뤄졌다. 고객이 요청할 경우 기제공된 안내 내용을 실시간으로 다시 제공받을 수 있도록 시스템을 보완했다.
흥국생명 관계자는 "보험가입 이후 고객 자주 이용하는 대출, 보험료 납입, 안내 서비스의 처리 속도와 편의성을 높이기 위해 전반적인 시스템을 정비했다"며 "향후에도 업무 효율성을 높일 수 있는 서비스 개선을 지속할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com