GS25, 현대차 밈을 아이스크림으로…'현차는 빵빵' 출시

현대차 SNS 화제 콘텐츠 실제 상품화…차량 띠부씰 20종 동봉

순금·아이폰·제주여행·차량 할인 쿠폰까지 공동 마케팅 진행

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = GS25가 현대자동차와 손잡고 편의점과 모빌리티를 결합한 이색 협업 상품을 선보인다. 양사는 온라인에서 화제를 모았던 현대차의 가상 베이커리 콘텐츠를 실제 아이스크림으로 구현하고, 띠부씰 수집과 경품 이벤트를 결합해 젊은 고객층 공략에 나선다.

30일 GS리테일이 운영하는 편의점 GS25에 따르면 현대자동차와 공동 개발한 차별화 아이스크림 '현차는 빵빵'을 7월 1일 출시한다. 이 상품은 현대자동차가 2022년 만우절 공식 SNS에서 선보인 '현차'와 경적 소리 '빵빵'을 결합한 가상 베이커리 아이디어에서 출발했다. 당시 실제 상품화 요청이 이어진 점에 착안해 GS25가 상품 개발에 나섰다.

GS25가 현대자동차와 손잡고 유통과 자동차 산업을 결합한 이색 협업을 추진한다. 모델이 양사가 공동 개발한 아이스크림 '현차는 빵빵'을 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=GS25 제공]

제품은 카스텔라 사이에 크림치즈 아이스크림을 넣은 샌드형 아이스크림으로 기획됐다. 패키지에는 현대차 대표 차량 디자인을 적용했으며, 그랜저·싼타페·넥쏘·아이오닉 9 등 현대차 대표 차량 띠부씰 20종 중 1종을 무작위로 동봉해 수집 재미를 더했다.

양사는 7월 한 달간 공동 마케팅도 진행한다. GS25는 GS Pay로 '현차는 빵빵'을 구매한 고객에게 우리동네GS 앱 스탬프를 제공하고, 스탬프 3개를 모은 고객을 대상으로 순금 열쇠와 아이폰17 등을 증정하는 추첨 이벤트를 연다. 현대차는 띠부씰 20종을 모두 모아 공식 인스타그램에 인증한 선착순 3명에게 200만원 상당 제주도 여행 패키지를 제공한다.

제품 포장지 QR코드를 통한 룰렛 이벤트도 마련했다. 현대차는 총 900만원 상당의 차량 할인 쿠폰을 제공하며, 1등 2명에게 각 300만원, 2등 6명에게 각 50만원의 차량 할인 쿠폰을 지급한다. GS25는 이번 협업을 계기로 현대자동차와 추가 협업 모델을 논의하고, 이종산업과의 협업 상품을 확대한다는 방침이다.

mkyo@newspim.com