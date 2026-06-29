선양소주, 논산 육군훈련소에 500m 맨발 황톳길 조성

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장병·군인가족 복지 증진 위해 전액 부담…'청춘 休 파크' 완공

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 선양소주가 논산 육군훈련소에 장병과 군인가족을 위한 맨발 황톳길을 조성했다.

㈜선양소주는 육군훈련소와 장병 및 군인가족 복지 증진을 위한 업무협약을 체결하고 훈련소 내에 500m 규모의 '청춘 休 파크 맨발 황톳길'을 완공했다고 29일 밝혔다.

(왼쪽부터) 선양소주 조웅래 회장과 육군훈련소 류승민 소장이 육군훈련소 내 청춘휴파크 황톳길을 맨발로 걷고 있다. [사진=선양소주] 2026.06.29 gyun507@newspim.com

이번 황톳길은 선양소주가 전액 자사 부담으로 조성했다. 선양소주는 황톳길 조성 전문 인력과 장비를 투입해 훈련소 내 산책 공간을 마련했다.

'청춘 休 파크 맨발 황톳길'은 장병들이 훈련 과정에서 쌓인 피로를 풀고 면회를 온 가족들과 함께 걸을 수 있는 휴식 공간으로 활용될 예정이다.

류승민 육군훈련소장은 "장병들이 고된 훈련 속에서 쌓인 피로를 풀고 가족들과 추억을 쌓을 수 있는 공간이 마련됐다"며 "지원해 준 선양소주에 감사드린다"고 말했다.

조웅래 선양소주 회장은 "육군훈련소 장병들의 심신 회복을 위한 맨발 황톳길을 조성하게 돼 뜻깊다"며 "장병들에게는 위로가 되고, 가족들에게는 안심을 주는 공간이 되길 바란다"고 밝혔다.

선양소주는 2006년부터 대전 계족산 황톳길을 조성·관리해 왔다. 회사 측은 매년 황토를 보강하며 계족산 황톳길을 맨발걷기 명소로 운영하고 있으며 이번 육군훈련소 황톳길 조성도 이 같은 사회공헌 활동의 연장선이라고 설명했다.

gyun507@newspim.com