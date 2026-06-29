'울진행복에너지연금' 전담 추진단 신설...조기 시행 박차

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황이주 군수 당선인 인수위 마무리...'실용·민생' 혁신과제 도출

77개 공약 실행 계획 분석 후 이행 기틀 마련

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 황이주 경북 울진군수 당선인의 핵심 공약인 '울진행복에너지연금' 조기 시행을 위한 전담 추진단이 신설된다.

또 '원자력수소국가산단'의 빠른 추진을 위한 계획 변경 등 대안 선정과 기회발전특구 지정이 추진된다.

민선9기 황이주 경북 울진군수직 인수위원회가 29일 '실용·민생 중심' 혁신 과제를 대거 도출하고 2주간의 일정을 마무리했다.[사진=인수위] 2026.06.29 nulcheon@newspim.com

민선 9기 울진군수직 인수위원회가 29일 이러한 내용을 담은 '실용·민생 중심' 혁신 과제를 대거 도출하고 2주간의 일정을 마무리했다.

인수위는 이번 활동 기간 형식적인 보고를 탈피하고 군정 전반에 대한 송곳 검증을 통해 ▲조직·행정 쇄신 ▲민생 경제 회복 ▲미래 산업 유치 ▲예산 절감 및 투명성 확보 등을 골자로 한 핵심 정책 과제를 정리해 당선인에게 보고할 방침이다.

인수위는 당선인의 핵심 공약인 '울진행복에너지연금'의 조기 시행을 위해 부군수를 단장으로 하는 전담 추진단 신설과 조직 정비를 강력히 건의했다.

또 울진 100년 먹거리인 '원자력수소국가산업단지'의 조속한 조성을 위해 토공 계획 변경을 비롯 대안 선정과 기술적 검토를 즉각 수행할 것을 주문했다. 산단 고시와 별개로 기회발전특구 지정을 동시에 추진하는 투 트랙 전략을 제안했다.

주민 숙의 민주주의를 위한 '공론화 조례'의 조기 제정과 불통·핑퐁 민원의 원천 차단을 위한 '허가팀 신설 기반 원스톱 민원실' 구축도 핵심 과제로 제시됐다.

인수위 회의 주재하는 황이주 울진군수 당선인[사진=인수위] 2026.06.29 nulcheon@newspim.com

공직 사회의 대대적인 체질 개선도 예고됐다.

인수위는 공무원 조직의 일하는 분위기 조성을 위해 전 공무원 대상 '적극 행정 마인드 변화 교육'과 군수 특강을 제안하는 한편 철저한 가축 방역을 위한 전담 조직 설치를 총평에 담았다.

특히 인수위는 국방부의 죽변 비상활주로 폐쇄 및 대체시설 지정(울진비행훈련원 활용) 건과 관련해 "주민 민원 해소를 위한 행정 협조는 하되, 원전 운영 위험 요소 해소라는 본질에 맞게 비용과 제반 책임 일체는 국방부와 한수원이 전적으로 완수해야 하며 울진군의 재정 부담이나 과도한 행정력 투입은 철저히 배제되어야 한다"는 확고한 실리 원칙을 재확인했다.

인수위는 또 △산림 법인 실태 조사 시 합동 점검과 별개로 울진군 자체 점검을 우선 실시 후 부적격 업체 퇴출 △농기계임대사업소의 농업기술센터 예하 복귀 및 통합 운영을 통한 업무 효율성 제고 △귀농·귀촌·귀어 등 유사 단체의 통합 운영 △완공 후 방치된 북면 주인예술촌의 조속한 운영 방향 설정 및 조례 제정 △마리나 항만 활성화를 위한 요트 국가대표 훈련장 유치(공모) △청년 월세 지원을 신혼부부·근로자·귀농인 등 실수요자 전체를 포함하는 종합 정착 지원 시스템으로 확대 검토 △소상공인 저금리 대출(1억 원 확대 정책)의 체감도를 높이기 위해 보증 심사 기준 현실화 및 단계별 추가 지원 전환 △해양치유센터 건립 지연에 따른 조속한 행정 처리 및 공기 단축 △육상·항만 골재 채취 사후 현장 시추를 통한 실제 채취량 파악 및 허가량 초과 시 부당이익금 환수 조치 등 다양한 의견을 도출해 당선인에게 보고할 방침이다.

인수위는 이와 별도로 총 77개로 세분화된 황이주 당선인의 공약사항에 대한 해당 실·과·소별 실행계획을 접수해 분석한 후 추가 의견을 담아 당선인에게 인계해 향후 공약사항이 철저히 이행될 수 있는 발판을 마련했다.

고재옥 인수위원장은 "이번에 도출된 검토 의견들은 지난 군정의 미비점을 보완하는 것에 그치지 않고, 민선 9기 황이주 군정이 지향하는 '실용주의 행정'과 '군민 혈세 사수'의 이정표가 될 것"이라며 "정리된 최종 안을 바탕으로 임기 첫날부터 공백 없는 사이다 군정이 펼쳐지도록 당선인에게 책임 있게 보고하겠다"고 밝혔다.

nulcheon@newspim.com